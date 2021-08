Papież Franciszek do młodzieży w Medjugorie: Jezus uwalnia od "pokus bożków"

Franciszek wystosował list z okazji 32. Międzynarodowego Festiwalu Młodych w Medjugorie, odbywającego się pod hasłem „Co dobrego mam czynić?”. Papież skierował do obecnych swe przesłanie, zachęcając, aby podobnie jak Najświętsza Maryja Panna nieśli Chrystusa w świat i czynili ze swego życia dar dla innych ludzi.

W liście z okazji festiwalu papież przywołał ewangeliczną opowieść o bogatym młodzieńcu, który miał odwagę zadać Panu Jezusowi właściwe pytania o to, jak dostać się do nieba, lecz zabrakło mu konsekwencji w przyjęciu odpowiedzi. „Także do was Jezus mówi dziś: pójdź i naśladuj” – pisząc te słowa, papież zachęcił uczestników, by ofiarowali swą młodość Bogu, tak jak ów młodzieniec miał ofiarować to, co było dla niego najcenniejsze, czyli bogactwo.

Naśladowanie Maryi czyni szczęśliwym

„Pozwólcie się zdobyć Jego miłującemu spojrzeniu, które uwalnia nas od pokus bożków, fałszywych bogactw, które obiecują życie, ale przynoszą śmierć. Nie bójcie się przyjąć Słowa Chrystusa i podjąć Jego wezwania” – czytamy w liście.

Franciszek podkreślił doniosłą rolę Maryi, której życie pokazało, że droga zgadzania się z wolą Bożą nie jest łatwa, ale towarzyszy jej szczęście. „Patrzmy na Maryję, aby nauczyć się przynosić Chrystusa na świat. Patrzmy na Maryję, aby przemieniała nasze życie w dar dla innych” – wezwał papież.

„Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość” – zakończył.

Czytaj też:

Papież poruszony "dobroczynnością" koreańskich biskupów. Chodzi o szczepionki