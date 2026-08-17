Żałoba narodowa po wypadku na Węgrzech? Nowe informacje w sprawie

Z informacji przekazanych przez Wirtualną Polskę wynika, że Pałac Prezydencki analizuje obecnie przepisy i praktykę ogłaszania żałoby narodowej. Ostatni raz żałobę ogłoszono w 2025 roku podczas pogrzebu papieża Franciszka.

Decyzja dotycząca żałoby narodowej wymaga kontrasygnaty premiera, ponieważ nie jest to prerogatywa prezydenta zapisana w konstytucji.

Żałoba narodowa po tragicznym wypadku na Węgrzech?

W rozmowie z serwisem rozmówca z otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego powiedział, że "chcemy ustalić stan faktyczny, cały czas spływają nowe informacje". – Decyzję można podjąć np. w ciągu 2-3 dób od zdarzenia, można też ogłosić, gdy zwłoki ofiar zostaną sprowadzone do kraju. Pytanie też, kiedy odbędą się pogrzeby. Nie ma tu wytycznych czy kryteriów, wszystko bazuje raczej na emocjach społecznych – dodał.

Z kolei rozmówcy portalu z rządu podkreślają, że "sprawa żałoby narodowej nie była omawiana". – Zresztą, impuls musi przyjść od prezydenta, na razie zajmują nas organizacyjne rzeczy – przyznał współpracownik premiera.

Dramatyczny wypadek na Węgrzech. Zginęło 12 Polaków

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 1:00 na węgierskiej autostradzie M3 w okolicy miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części tego kraju. Autokarem podróżowało 59 polskich obywateli. 12 z nich zginęło, dziesięć kolejnych jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalach na Węgrzech. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Pasażerowie byli głównie z Podkarpacia. Wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny.

W 2007 r. po wypadku autokaru we Francji była żałoba narodowa

W 2007 roku po tragicznym wypadku polskiego autokaru we Francji, ówczesny prezydent Lech Kaczyński ogłosił trzydniową żałobę narodową. Do wypadku dodszło pod Grenoble we Francji. Zginęło w nim 26 osób, 24 osoby zostały ranne, w tym 14 ciężko. Autokar, który wiózł uczestników pielgrzymki po sanktuariach maryjnych na tzw. Drodze Napoleona w Alpach francuskich koło Grenoble wypadł z trasy i osunął się po zboczu.

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