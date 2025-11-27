Polskie F-35 będą wyposażone w pociski za 2 miliardy złotych. Umowa z USA

W czwartek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowę na dostawę pocisków rakietowych AIM-120D-3 dla samolotów wielozadaniowych F-35. W uroczystości udział wziął wiceminister Paweł Bejda oraz przedstawiciele Wojska Polskiego i rządu USA.

Umowa zawierana pomiędzy Rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych dotyczy dostawy kierowanych pocisków rakietowych klasy powietrze-powietrze AIM-120D-3 AMRAAM dla wielozadaniowych samolotów bojowych F-35. Wartość umowy wynosi ok. 500 mln USD netto. Pociski zostaną dostarczone w latach 2030-2031 – informuje resort obrony narodowej.

Odnosząc się do współpracy z USA, wicepremier Kosiniak-Kamysz poinformował w trakcie konferencji, że 7 samolotów F35 jest już w procesie oblatywania przez polskich pilotów. W trakcie szkolenia jest kolejny personel lotniczy, a w przyszłym roku samoloty F35 przylecą do Polski.

Bejda: Dobre umowy dla bezpieczeństwa

– Mam nadzieję, że w przyszłym roku 11 samolotów F35, przynajmniej 11 sztuk, trafi do Polski. Zakup pocisków, modernizacja samolotów F16 to wszystko są inwestycje w bezpieczeństwo polskiego nieba, polskich obywateli. (…) Agencja Uzbrojenia w tej chwili pracuje nad 500 umowami. To są dobre umowy dla bezpieczeństwa Polski – dodał wiceminister Paweł Bejda.

Pociski rakietowe AIM-120D AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) są najnowszą wersją rozwojową rakiet tej rodziny i cechują się ulepszonymi parametrami taktyczno-technicznymi względem posiadanych i pozyskiwanych przez Siły Zbrojne RP pocisków AIM-120C, w tym wydłużonym zasięgiem i poprawionym systemem nawigacji oraz komunikacji z samolotem. Pociski mogą razić cele przeciwnika w powietrzu na odległość ok. 200 km.

Minister obrony wskazuje, że to kolejna dobra informacja dla polskiej obronności w ostatnich dniach.