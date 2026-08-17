Znany bank ukarany. Musi zapłacić miliony

W poniedziałek opublikowano komunikat KNF, z którego wynika, że decyzję nakładającą kary, KNF wydała 5 sierpnia.

KNF nałożyła milionowe kary na PKO Bank Polski

Na PKO Bank Polski KNF nałożyła pięć kar. Najwyższą wynosi 26 mln zł, a najniższą – 1,5 mln zł. Łączna suma kar nałożonych przez KNF na bank to 47,5 mln zł.

W komunikacie podkreślono, że maksymalny wymiar każdej z nałożonych kar to ponad 3,8 mld zł. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

Zarzuty KNF wobec PKO Banku Polskiego dotyczą oferowanych przez bank usług dotyczących lokat strukturyzowanych. Bank otrzymał 26 mln zł kary za – jak czytamy w komunikacie – "nieinformowanie klientów o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych na rzecz tych klientów – w okresie od 7 lutego 2022 roku do 29 marca 2023 roku".

KNF oceniła, że bank "nie zidentyfikował dwóch rodzajów konfliktów interesów występujących w działalności banku". "Pierwszy dotyczył sprzeczności między interesem Banku a obowiązkiem działania przez ten bank w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta tego banku. W interesie banku było minimalizowanie kosztów zakupu opcji stanowiącej instrument pochodny wbudowany w lokatę, który był rzeczywistym kosztem dla Banku z tytułu oferowania klientom lokat strukturyzowanych" – wyjaśniono w komunikacie.

Komisja nałożyła karę pieniężną m.in. także za kierowanie do klientów lub potencjalnych klientów informacji sprzedażowych nierzetelnych, mogących budzić wątpliwości i wprowadzających w błąd w odniesieniu do dwóch lokat strukturyzowanych. Regulacje w zakresie materiałów udostępnianych klientom są istotne, gdyż zapewniają dostęp do precyzyjnych i wiarygodnych informacji, na podstawie których klient może podjąć świadomą decyzję o powierzeniu bankowi swoich środków.

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