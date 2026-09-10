BLIK przeniesiony do najwyższej kategorii. To decyzja NBP

Decyzja prezesa NBP Adama Glapińskiego oznacza zmianę dotychczasowej klasyfikacji systemu płatności BLIK. Od 2022 r. należał on do kategorii istotnych systemów płatności detalicznych.

"Obecnie, wraz ze wzrostem liczby realizowanych transakcji i znaczenia BLIK-a na polskim rynku, system został zakwalifikowany do najwyższej kategorii w ramach nadzoru nad systemami płatności detalicznych" – czytamy w komunikacie.

Podstawą zmiany klasyfikacji była analiza danych przekazywanych NBP przez operatorów systemów płatności. Wynika z niej, że w ostatnich czterech kolejnych kwartałach sprawozdawczych to właśnie w systemie płatności BLIK zrealizowano największą liczbę zleceń płatniczych spośród wszystkich systemów płatności detalicznych działających w Polsce.

NBP awansował BLIK-a. System trafił do najwyższej kategorii

"Decyzja NBP jest potwierdzeniem skali, jaką osiągnął BLIK, ale także skuteczności strategii, którą konsekwentnie realizujemy od lat. Od początku stawiamy na rozwój rozwiązania odpowiadającego na realne potrzeby użytkowników i jego obecność w kolejnych obszarach codziennych płatności. Wspólnie z bankami i partnerami systematycznie poszerzamy dostępność BLIK-a i rozwijamy nowe usługi" – powiedziała wiceprezes Blika Monika Król, cytowana w materiale.

Jak dodała, to właśnie konsekwencja w realizacji tej strategii sprawiła, że BLIK stał się jednym z kluczowych elementów polskiego rynku płatniczego. "Status systemowo ważnego systemu płatności jest dla nas potwierdzeniem sukcesu biznesowego BLIK-a, a jednocześnie zobowiązaniem. Wraz ze skalą rośnie nasza odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność i stabilność całego polskiego systemu płatniczego oraz jego dalszy rozwój" – podkreśliła.

BLIK to standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP), której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

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