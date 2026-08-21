BLIK coraz popularniejszy. Polacy wydali miliardy złotych

W tym czasie użytkownicy wykonywali BLIK-iem średnio 8,7 mln operacji dziennie, a średnia kwota pojedynczej transakcji wyniosła 155 zł. W najbardziej intensywnym dniu raportowanego okresu odnotowano 12,6 mln operacji.

Sam II kw. przyniósł ponad 800 mln operacji. Na koniec czerwca br. BLIK miał 21,6 mln aktywnych użytkowników, a 6 na 10 z nich korzystało z co najmniej dwóch funkcji. W analizowanym okresie poszczególne obszary BLIK-a rozwijały się w zbliżonym tempie, a wśród usług coraz wyraźniej rosło zainteresowanie płatnościami powtarzalnymi.

Oto możliwa przyszłość BLIK-a

"Mamy za sobą bardzo dobre półrocze. Przy obecnej skali BLIK-a dwucyfrowe tempo wzrostu potwierdza, że potencjał dalszego rozwoju systemu nadal pozostaje duży. Na koniec półrocza mieliśmy 21,6 mln aktywnych użytkowników, dlatego już dziś patrzymy nie tylko na dalszy wzrost ich liczby, ale również na to, jak intensywnie i w jak szerokim zakresie korzystają oni z BLIK-a. W kolejnych kwartałach chcemy rozwijać oba te obszary – powiększać aktywną bazę użytkowników oraz zwiększać częstotliwość korzystania z wszystkich usług systemu przez obecnych użytkowników. Wraz z dalszym rozszerzaniem zastosowań BLIK-a to właśnie większa aktywność użytkowników będzie miała coraz większe znaczenie dla liczby transakcji i dalszego rozwoju całego systemu" – powiedziała wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności Monika Król, cytowana w komunikacie.

W I poł. 2026 r. e-commerce odpowiadał za 48,5 proc. wszystkich transakcji BLIK-iem. Od stycznia do czerwca br. użytkownicy zapłacili online 766,7 mln razy, a łączna wartość tych zakupów to 124,5 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 16 proc. pod względem liczby oraz 22 proc. pod względem wartości w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Tylko między kwietniem a czerwcem konsumenci zrealizowali 387,8 mln płatności internetowych na kwotę 63,8 mld zł. W perspektywie całego półrocza średnia kwota jednej transakcji online wyniosła 162 zł, a każdego dnia użytkownicy wykonywali ich przeciętnie 4,2 mln.

"Ostatnie miesiące przyniosły także wyraźny wzrost zainteresowania płatnościami powtarzalnymi. W pierwszej połowie 2026 roku ich liczba wzrosła rok do roku 20-krotnie, do poziomu 3,6 mln, a ich łączna wartość wyniosła 166 mln zł. To jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów dalszego wzrostu BLIK-a w e-commerce – każda kolejna kategoria cyklicznych płatności zwiększa liczbę sytuacji, w których użytkownik może wybrać BLIK-a. Przestrzeń do dalszego skalowania tej usługi pozostaje więc bardzo duża" – skomentowała członkini zarządu ds. finansowych w Polskim Standardzie Płatności Katarzyna Matuszczyk.

Tyle wyniosła łączna wartość transakcji

Od stycznia do czerwca br. użytkownicy zrealizowali w terminalach płatniczych 378,8 mln operacji o wartości 23,5 mld zł. W samym II kw. ich liczba po raz pierwszy przekroczyła 200 mln, potwierdzając dużą skalę płatności BLIK-iem w sklepach stacjonarnych. W ujęciu półrocznym oznacza to wzrost o 12 proc. r/r pod względem liczby oraz 20 proc. r/r pod względem wartości. Średnia kwota pojedynczej płatności wyniosła 62 zł. Użytkownicy niemal równie często wybierali kod, jak płatność zbliżeniową – w pierwszym przypadku było to 203,3 mln operacji, w drugim 175,5 mln. Łącznie kanał POS odpowiadał za blisko jedną czwartą wszystkich transakcji BLIK-iem.

"W kanale POS nadal widzimy ogromną przestrzeń do wzrostu. Jednym z kolejnych lewarów naszego wzrostu będzie udostępnienie płatności zbliżeniowych BLIK-iem użytkownikom iPhone'ów – to bardzo aktywna transakcyjnie grupa, która często wydaje na zakupy kwoty powyżej średniej. Pierwsza pilotażowa transakcja na iOS w banku PKO BP jest już za nami, a teraz pracujemy nad szerszym wdrożeniem usługi w perspektywie najbliższych miesięcy. Chcemy, aby doświadczenie użytkownika było równie wygodne jak w przypadku innych płatności zbliżeniowych, także z możliwością ustawienia BLIK-a jako domyślnej metody płatności. Zwiększenie dostępności tej opcji powinno przełożyć się na większy udział BLIK-a w transakcjach realizowanych w kanale POS" – dodała Matuszczyk.

Poza płatnościami za zakupy BLIK jest powszechnie wykorzystywany także do szybkich rozliczeń między użytkownikami. W II kw. liczba takich transakcji po raz pierwszy przekroczyła 200 mln. Natomiast od stycznia do czerwca br. wykonano ich łącznie 393,6 mln o wartości 67,6 mld zł, co oznacza średnio 2,2 mln przelewów dziennie. Średnia kwota pojedynczej operacji wyniosła w analizowanym okresie 172 zł. W bazie P2P zarejestrowanych jest już 20,7 mln użytkowników.

Choć operacje bankomatowe stanowią niewielką część całego wolumenu BLIK-a, klienci banków regularnie sięgają po tę funkcję przy obsłudze gotówki. W I poł. zrealizowali 5,6 mln wpłat oraz 35,5 mln wypłat, przy czym liczba depozytów wzrosła o 12,8 proc. r/r, a wypłat o 8,1 proc. Uzupełnieniem tego kanału jest cashback w sklepach stacjonarnych – między styczniem a czerwcem br. użytkownicy wypłacili w ten sposób gotówkę przy zakupach 700 tys. razy, to o 135 proc. więcej niż rok wcześniej, podano także w materiale.

Zdecydowany wzrost przychodów operatora

Wzrost liczby i wartości transakcji BLIK-iem znajduje odzwierciedlenie w wynikach operatora systemu. W 2025 roku przychody Polskiego Standardu Płatności zwiększyły się o 16 proc., do 489,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 198,1 mln zł. Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 47 proc. Jednocześnie spółka zwiększyła nakłady na technologię, rozwój usług oraz projekty prowadzone poza Polską.

"Skala działalności BLIK-a pozwala nam finansować inwestycje z własnej działalności i prowadzić równolegle kilka dużych projektów. Kapitał inwestujemy przede wszystkim w rozwój technologii i nowych usług, bezpieczeństwo systemu oraz ekspansję na kolejnych rynkach. Możemy dzięki temu planować z wyprzedzeniem – budować rozwiązania i infrastrukturę, które będą odpowiadały za kolejne źródła wzrostu BLIK-a w następnych latach" – podsumowała Król.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIK-a w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie każdy z klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących aplikację mobilną. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

Czytaj też:

mPay traci licencję KNF. To koniec mobilnych płatności za parking i komunikację Czytaj też:

Przelew BLIK na telefon. Sejm szykuje zmiany