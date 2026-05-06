Polacy pokochali BLIK-a? Oto najnowsze dane

Na wyniki osiągane w handlu elektronicznym coraz wyraźniej wpływają nowe usługi BLIK-a takie jak płatności powtarzalne oraz płatności odroczone. Na koniec marca z rozwiązania korzystało 21,1 mln aktywnych użytkowników, podano.

– Po 11 latach obecności na rynku i przy obecnej skali działania BLIK-a nasze wyniki są w coraz większym stopniu uzależnione od koniunktury gospodarczej. Tym bardziej cieszy fakt, że w 2026 roku BLIK wciąż notuje znaczące wzrosty, towarzysząc Polakom w ewolucji ich nawyków płatniczych, takich jak rosnąca popularność płatności cyklicznych czy odroczonych. Tylko w pierwszym kwartale konsumenci zrealizowali 1,5 mln płatności powtarzalnych na kwotę blisko 70 mln zł – powiedział prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie.

– Jednocześnie, stawiając na rozwój BLIK-a, konsekwentnie zwiększamy dostępność systemu poza granicami kraju. Pierwsze udane transakcje w słowackim e-commerce umacniają naszą strategię budowy interoperacyjnego rozwiązania w Europie. Jestem przekonany, że to przełomowy moment i realne otwarcie drogi do wygodnych płatności na zagranicznych platformach w całej strefie euro – dodał.

Polacy pokochali BLIK-a?

Kanał online w minionym kwartale odpowiadał za 50,1 proc. wszystkich transakcji. Od stycznia do marca br. użytkownicy sfinalizowali w sieci 378,8 mln zakupów o łącznej wartości 60,7 mld zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 16 proc. i 23 proc. r/r. Średni wydatek online wyniósł 160 zł, przy czym w przypadku usługi BLIK Płacę Później było to 250 zł.

W sklepach stacjonarnych użytkownicy zrealizowali w terminalach płatniczych łącznie 172,1 mln transakcji (wzrost o 11 proc. r/r) o wartości 10,8 mld zł w I kw. 2026 roku. Średnia kwota pojedynczego paragonu w tym kanale wyniosła 63 zł, podano także.

"Istotny udział w tym wyniku mają płatności zbliżeniowe, które odpowiadają za 47 proc. wszystkich operacji w kanale POS – w raportowanym okresie było ich 80,5 mln. Od momentu wdrożenia usługi aktywowało ją już 4 mln użytkowników. Choć dominująca część tego typu operacji odbywa się w Polsce, technologia towarzyszy użytkownikom także w podróżach zagranicznych – do tej pory płacili oni zbliżeniowo BLIKi-em w 176 krajach. Tylko w minionym kwartale na liście miejsc, w których zarejestrowano takie transakcje, pojawiły się Gambia, Vanuatu, Surinam oraz Turkmenistan" – czytamy dalej w materiale.

Spółka podała też, że kategorii przelewy na numer telefonu BLIK liczba użytkowników zarejestrowanych w bazie P2P przekroczyła 20,3 mln. W I kw. 2026 roku zrealizowano łącznie 185,9 mln takich transakcji, co oznacza wzrost o 11 proc. r/r. Wartość przekazanych w ten sposób pieniędzy wzrosła o 15 proc. do 31,8 mld zł. Utrzymującą się popularność rozliczeń między klientami polskich banków widać także w średniej kwocie przelewu, która wyniosła 171 zł.

Użytkownicy regularnie wykorzystują bankomaty nie tylko do podejmowania, ale i deponowania pieniędzy – między styczniem a marcem br. dynamika wzrostu wpłat gotówki wyniosła 13,9% i była o blisko 4 pkt proc. wyższa niż w przypadku wypłat (10% r/r). Łącznie w tym kanale zrealizowano 19,4 mln operacji – 16,7 mln wpłat i 2,7 mln wypłat. Z bankomatów podjęto w tym czasie 10,2 mld zł (średnio 720 zł na transakcję), natomiast wartość wpłat sięgnęła 3,8 mld zł, przekazano również.

Jednocześnie początek roku przyniósł dalszy wzrost bazy i obecnie w systemie zarejestrowanych jest 35,5 mln aplikacji mobilnych, z czego ponad 21 mln to użytkownicy regularnie korzystający z BLIK-a. Ich liczba wzrosła w ciągu roku o 12%.

"Tak duża powszechność BLIK-a bezpośrednio przekłada się na wyniki we wszystkich kanałach płatności. Między styczniem a marcem ponownie zaobserwowaliśmy, że wartość transakcji rośnie dynamiczniej niż ich liczba. Ten utrzymujący się trend pozwala wnioskować, że Polacy chętniej wykorzystują telefon do opłacania większych zakupów, a nasze rozwiązanie ostatecznie zastępuje tradycyjny portfel nawet przy poważniejszych wydatkach" – podsumowała członkini zarządu ds. finansowych w Polskim Standardzie Płatności Katarzyna Matuszczyk.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIKa w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie każdy z klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących aplikację mobilną. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

