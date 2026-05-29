Co dalej z cenami paliw? Rząd podjął ważną decyzję

Rząd po raz kolejny przedłużył działanie pakietu CPN. Niższe podatki na benzynę i olej napędowy będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. "Pakiet Ceny Paliwa Niżej zostanie przedłużony. Niższy VAT, obniżona akcyza oraz mechanizm maksymalnej ceny detalicznej paliw zostają przedłużone do 15 czerwca 2026 roku. Wspieramy stabilność cen na stacjach, ograniczamy presję kosztową i pomagamy utrzymać w Polsce jedne z najniższych cen paliw w Unii Europejskiej" – wskazał za pośrednictwem platformy X minister energii Miłosz Motyka.

Ceny paliw w piątek

W piątek (29 maja) litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 – 6,73 zł, a oleju napędowego – 6,37 zł. W czwartek (28 maja) litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,31 zł, benzyny 98 – 6,86 zł, a oleju napędowego – 6,57 zł. Natomiast w środę (27 maja) litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,42 zł, benzyny 98 – 6,96 zł, zaś oleju napędowego – 6,75 zł.

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN podatek VAT od paliw w Polsce został obniżony z 23 do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy). Regulacje zostały przyjęte w ekspresowym tempie przez Sejm i Senat, a następnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. Jeśli nowe stawki zostają ogłoszone przed weekendem lub świętami, obowiązują do najbliższego dnia roboczego.

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi około jedna piąta światowego handlu ropą naftową oraz blisko jedna trzecia gazu LNG.

