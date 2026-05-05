Ilu z nas musi pożyczać na bieżące potrzeby? CBOS zapytał Polaków

53 proc. badanych deklaruje, że w ciągu ostatniego miesiąca w ich gospodarstwie domowym udało się zaoszczędzić część pieniędzy – wynika z badania CBOS "Nastroje konsumenckie". Jednocześnie 37 proc. respondentów wskazało, że musiało ograniczać wydatki na zaspokojenie bieżących potrzeb, a 9 proc. przyznało, że konieczne było pożyczenie pieniędzy na bieżące wydatki.

Pozytywna zmiana w finansach Polaków

Z danych przedstawionych przez pracownię CBOS wynika, że w porównaniu z lutym 2026 r. wzrósł odsetek osób deklarujących możliwość oszczędzania. W kwietniu wyniósł on 53 proc., wobec 50 proc. dwa miesiące wcześniej.

Jednocześnie spadł odsetek respondentów deklarujących konieczność ograniczania wydatków na bieżące potrzeby. W kwietniu taką odpowiedź wskazało 37 proc. badanych, podczas gdy w lutym było to 41 proc.

Zmniejszył się także udział osób deklarujących potrzebę pożyczania pieniędzy na bieżące wydatki. W kwietniu 2026 r. odpowiedź taką wskazało 9 proc. respondentów, wobec 12 proc. w lutym.

CBOS podał, że badanie "Nastroje konsumenckie" zrealizowano metodą mieszaną. Wyniki przedstawiono jako odsetki odpowiedzi twierdzących dotyczących sytuacji finansowej gospodarstw domowych w ostatnim miesiącu.

Badania obejmują roczny przedział. Z dostępnych danych wynika, że najlepiej finanse Polaków wyglądały w kwietniu 2025 roku, gdy 58 proc. respondentów deklarowało, że zaoszczędziło trochę pieniędzy, a odsetek osób, które musiały pożyczać pieniądze wynosił 8 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 13–15 kwietnia 2026 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Zastosowano metodę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.).

