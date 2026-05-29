Kto naprawdę rządzi światem? „Tak nas zniewalają” – głośna książka o kulisach współczesnej władzy

To obszerna i wielowymiarowa analiza współczesnych procesów politycznych, społecznych i kulturowych w świecie zachodnim, która opisuje mechanizmy stopniowego ograniczania wolności, rosnącą rolę cyfrowej kontroli oraz wpływ globalnych sieci polityczno-gospodarczych i technologicznych na życie społeczne.

Autorka, znana na arenie międzynarodowej z odważnych analiz procesów politycznych i społecznych, zwraca uwagę na konieczność ograniczania władzy oraz budowania systemu, który chroni obywateli przed jej nadużywaniem:

„Od zawsze wiadomo, że niekontrolowana władza ulega licznym pokusom i musi być ograniczana. Historia wielokrotnie pokazała, że władcy rzadko bywali moralnie i intelektualnie ponadprzeciętni – częściej wręcz przeciwnie. Dlatego nie należy pytać, kto ma rządzić, lecz jak zorganizować instytucje i cały system polityczny tak, aby nawet kiepskim czy niekompetentnym rządzącym uniemożliwić wyrządzenie zbyt dużych szkód”.

Istotnym wątkiem książki jest także analiza warunków, w jakich mogą powstawać systemy totalitarne, oraz roli społeczeństwa w tym procesie:

„Aby możliwe było ustanowienie społeczeństwa totalitarnego czy państwa totalnego, potrzebne są dwie rzeczy: przywództwo dążące do takiej formy rządów oraz masa ludzi gotowych podporządkować się bez sprzeciwu”.

Książka łączy perspektywę historyczną z analizą współczesności, wskazując na powtarzalność mechanizmów, które w przeszłości prowadziły do powstawania systemów niedemokratycznych. Autorka opisuje degenerację wymiaru sprawiedliwości, presję ideologiczną na uniwersytetach oraz szokujące przykłady postępów komunizmu w Europie Zachodniej. Obnaża rozkład trójpodziału władzy.

Walterskirchen od lat obserwuje i opisuje tragiczny dla wolności i demokracji proces islamizacji zachodnich miast. Ukazuje powiązania zachodniej, głównie niemieckiej, polityki z biznesem – od czasów Hitlera po współczesność. Dostrzega niebezpieczne zbliżenie Niemiec z komunistycznymi Chinami. Tłumaczy, czym jest „Wielki Reset” i jak potężną władzą dysponują Big Data, Black Rock, Microsoft, Google i kilku im podobnych.

W książce pojawia się refleksja nad wpływem cyfryzacji na człowieka i jego autonomię. Autorka zauważa, że współczesne technologie, choć niosą wiele korzyści, mogą również prowadzić do pogłębiania zależności od systemów informacyjnych oraz ograniczania przestrzeni samodzielnego myślenia.

Książka odnosi się także do polskiego kontekstu kulturowego i edukacyjnego, wskazując na spory wokół obecności ideologii gender w systemie nauczania oraz debaty publicznej, m.in. na przykładzie zmasowanych ataków medialno-sądowych na „Historię i teraźniejszość”. Przypomina jako memento znaczenie nauczania św. Jana Pawła II, które dziś brutalnie rugowane jest z przestrzeni publicznej.

To ważna i aktualna publikacja, która porządkuje kluczowe zjawiska współczesnego świata. Wolności osobistej nie traci się nagle, lecz krok po kroku, dlatego istotna pozostaje wiedza o tym, kto i w jaki sposób kształtuje współczesną rzeczywistość. „Tak nas zniewalają” dostarcza szerokiej perspektywy tych procesów, łącząc analizę historyczną z diagnozą teraźniejszości. Dodatkowym atutem książki jest 150 ilustracji, które ułatwiają odbiór i porządkują treść.

Dr Gudula Walterskirchen, „Tak nas zniewalają. Droga do państwa totalitarnego", wyd. Biały Kruk, 312 str., format 16,5 x 23,5 cm, twarda oprawa.