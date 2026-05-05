Zmiany w spadkach i darowiznach. Projekt przyjęty

Jak przekazało Ministerstwo Finansów, dzięki takiej regulacji osoby poszkodowane oraz darczyńcy będą mogli łatwiej wykorzystać otrzymane rzeczy czy fundusze na odbudowę domów, infrastruktury i lokalnych społeczności. Nie będą musieli wykonywać formalności podatkowych.

Co zwolnienie oznacza w praktyce?

"Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn będzie obowiązywać do końca 2026 r. dla darowizn przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Rozwiązanie obejmuje zarówno darowizny już otrzymane, jak i te przekazane w 2026 r." – czytamy na portalu pit.pl.

Jak wskazuje serwis, osoby, które nie zdążyły wykorzystać darowizn do końca ubiegłego roku, nie muszą składać indywidualnych wniosków o ulgę podatkową. "Zostanie wydłużony termin na złożenie zeznania podatkowego w przypadku niewykorzystania lub niepełnego wykorzystania darowizny" – wskazuje pit.pl.

"W sytuacji, gdy trwa postępowanie podatkowe wobec obdarowanego, który chce przeznaczyć środki na usuwanie skutków powodzi, urząd skarbowy może zawiesić postępowanie do końca 2026 r. Po wykorzystaniu środków, postępowanie może być umorzone lub zakończone wymiarem podatku, w zakresie w jakim darowizna nie zostanie wykorzystana na wskazane w ustawie cele" – czytamy.

Zwolnienie dotyczy zarówno osób, które ucierpiały w wyniku powodzi, jak i tych, którzy wspierają odbudowę gmin powodziowych. Warto zauważyć, że wspomniane propozycje są adresowane tylko do osób fizycznych, a nie firm czy instytucji.

Kolejna nowelizacja ustawy

Również w październiku ub. r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Rada Ministrów przekonuje, że chodzi o "uproszczenie procedury oraz wprowadzenie realnej ochrony spadkobierców przed utratą przysługujących im zwolnień podatkowych".

Nowela jest częścią działań deregulacyjnych w ramach planu gospodarczego na 2025 rok "Polska. Rok przełomu".

W uzasadnieniu projektu podano: "Projekt ma na celu poprawę sytuacji podatników podatku od spadków i darowizn przez wprowadzenie możliwości przywrócenia terminu do zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych nabytych przez członków najbliższej rodziny oraz zgłoszenia nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim w niezawinionych przez podatnika sytuacjach losowych, a w konsekwencji możliwości skorzystania ze zwolnienia od tego podatku".

Czytaj też:

Darowizna dla dziecka. O tym trzeba pamiętać, inaczej będą kłopotyCzytaj też:

Rząd szykuje zmianę w sprawie spadków i darowizn. Chodzi o podatek