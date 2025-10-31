Darowizna dla dziecka. O tym trzeba pamiętać, inaczej będą kłopoty

Kwestie przekazywania darowizn od zawsze budzą pytania o konieczność zapłaty podatku. To czy i w jakiej wysokości go zapłacimy zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Prawodawca wyróżnił tutaj trzy grupy podatkowe.

Pierwsza obejmuje małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierbów, ojczymów, macochy, rodzeństwo, teściów, zięciów i synowe. Druga grupa to zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki). Trzecią grupę stanowią wszystkie pozostałe osoby.

Co ważne, istnieje także grupa zerowa, do której zaliczają się małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. Jej członkowie mają możliwość uniknięcia zapłaty podatku od darowizn. Należy jednak pamiętać o kwocie wolnej od podatku, która wynosi 36 120 zł. Jeśli darowizna ją przekracza, należy zgłosić fakt jej otrzymania do właściwego urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. Na zgłoszenie darowizny podatnik ma sześć miesięcy od dnia powstawia obowiązku podatkowego. Do wniosku należy dołączyć także dokument otrzymania wpłaty.

Co ważne, otrzymanie pieniędzy w gotówce a następnie wpłata na własne konto bankowe skutkuje koniecznością zapłaty podatku.

Zmiany w przepisach

W połowie października rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Rada Ministrów przekonuje, że chodzi o "uproszczenie procedury oraz wprowadzenie realnej ochrony spadkobierców przed utratą przysługujących im zwolnień podatkowych". Nowela jest częścią działań deregulacyjnych w ramach planu gospodarczego na 2025 rok "Polska. Rok przełomu".

Ministerstwo Finansów zaznacza, że celem zmian jest ochrona obywateli: "Rozwiązanie takie jest korzystne dla podatników, gdyż jednoznacznie wiąże moment powstania obowiązku podatkowego z formalnym uzyskaniem dokumentu potwierdzającego status spadkobiercy i legitymację do działania przed organem podatkowym oraz dodatkowo wydłuża czas na złożenie zeznania podatkowego".

