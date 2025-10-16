Rewolucja w prawie spadkowym. Ważne informacje ws. dziedziczenia

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Rada Ministrów przekonuje, że chodzi o "uproszczenie procedury oraz wprowadzenie realnej ochrony spadkobierców przed utratą przysługujących im zwolnień podatkowych". Nowela jest częścią działań deregulacyjnych w ramach planu gospodarczego na 2025 rok "Polska. Rok przełomu".

W uzasadnieniu projektu podano: "Projekt ma na celu poprawę sytuacji podatników podatku od spadków i darowizn przez wprowadzenie możliwości przywrócenia terminu do zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych nabytych przez członków najbliższej rodziny oraz zgłoszenia nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim w niezawinionych przez podatnika sytuacjach losowych, a w konsekwencji możliwości skorzystania ze zwolnienia od tego podatku".

Dotychczas, gdy podatnik spóźnił się z formalnym zgłoszeniem nabycia majątku, automatycznie tracił prawo do zwolnienia podatkowego – nawet jeśli spóźnienie wynikało z przyczyn od niego niezależnych. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że nowe przepisy wprowadzą możliwość przywrócenia tego terminu.

Termin obowiązku podatkowego

Drugim założeniem noweli jest wprowadzenie jednego, jednoznacznego momentu powstania obowiązku podatkowego przy dziedziczeniu. "Proponuje się, aby obowiązek podatkowy przy nabyciu rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia powstawał z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, a nie z chwilą przyjęcia spadku jak to ma miejsce obecnie" – informuje MF. Resort podkreśla, że przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy, a organ podatkowy będzie mógł go zastosować tylko w przypadkach uzasadnionych, takich jak choroba, zdarzenia losowe czy brak winy podatnika.

Nowelizacja dotyczy nie tylko majątków prywatnych, lecz również dziedziczenia przedsiębiorstw osób fizycznych.

"Przywrócenie terminu dotyczyć będzie poza zwolnieniem dla najbliższej rodziny, także zwolnienia nabycia przedsiębiorstw zmarłej osoby fizycznej, gdzie warunkiem zwolnienia jest również konieczność terminowego złożenia zgłoszenia" – czytamy w uzasadnieniu.

Ministerstwo Finansów zaznacza, że celem zmian jest ochrona obywateli: "Rozwiązanie takie jest korzystne dla podatników, gdyż jednoznacznie wiąże moment powstania obowiązku podatkowego z formalnym uzyskaniem dokumentu potwierdzającego status spadkobiercy i legitymację do działania przed organem podatkowym oraz dodatkowo wydłuża czas na złożenie zeznania podatkowego".

