Przelew BLIK na telefon. Sejm szykuje zmiany

Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić projekt ustawy regulującej funkcjonowanie systemu BLIK w zakresie przelewów na numer telefonu – podaje RMF FM.

Celem nowych przepisów jest wyeliminowanie przypadków przekazywania pieniędzy na numery, które zostały ponownie przydzielone innym użytkownikom po rezygnacji poprzednich właścicieli.

Jak poinformował wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka (Polska 2050), projekt ma zobowiązać operatorów telekomunikacyjnych do przekazywania systemowi BLIK informacji o numerach telefonów, które powinny zostać automatycznie wyrejestrowane z usługi przelewów na telefon.

– Chodzi o to, żeby bankowcy wiedzieli, które z numerów muszą automatycznie wyrejestrować, bo wróciły do ponownego przydzielenia – wyjaśnił wiceszef resortu.

Sejm zajmie się systemem BLIK. Chodzi o przelewy na zły numer telefonu

Obecnie problem pojawia się w sytuacji, gdy użytkownik rezygnuje z numeru telefonu. Po pewnym czasie numer może wrócić do puli operatora i zostać przypisany nowemu abonentowi, podczas gdy w systemie płatności nadal pozostaje powiązany z rachunkiem poprzedniego właściciela. W efekcie przelew BLIK wysłany na taki numer może trafić do nieuprawnionej osoby.

Projekt zakłada stworzenie specjalnego mechanizmu wymiany danych pomiędzy operatorami komórkowymi a Polskim Standardem Płatności, operatorem systemu BLIK. Dzięki temu banki i operator płatności będą automatycznie otrzymywać informacje o numerach wymagających wyrejestrowania.

Według Gramatyki, każdego roku do operatora systemu trafiają setki zgłoszeń dotyczących takich przypadków, choć rzeczywista skala zjawiska może być większa. Część użytkowników nie zgłasza bowiem błędnych przelewów, zwłaszcza gdy dotyczą niewielkich kwot.

Jak wynika z ustaleń RMF FM, inicjatywa będzie miała charakter poselski, a nie rządowy. Projekt poparło już ponad 60 parlamentarzystów i ma on zostać skierowany do Sejmu podczas najbliższego posiedzenia. Trwają jeszcze prace nad jego ostatecznym brzmieniem.

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