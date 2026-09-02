PKO BP zaczyna hipoteczną rewolucję. Nowe kredyty bez WIBOR-u

PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny od 3 września będą oferować nowe kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem opartym na wskaźniku POLSTR – poinformował bank. PKO BP jest pierwszym bankiem w Polsce, który wdraża to rozwiązanie.

POLSTR (Polish Short Term Rate) ma zastąpić stosowany dotychczas w kredytach hipotecznych wskaźnik WIBOR. Nowy indeks jest wyliczany na podstawie rzeczywistych transakcji na rynku międzybankowym, przede wszystkim jednodniowych depozytów overnight.

PKO BP zmienia zasady kredytów hipotecznych. Koniec z WIBOR-em

Od 3 września nowe kredyty hipoteczne w PKO BP i PKO Banku Hipotecznym będą uwzględniały POLSTR 1M Stopa Składana. Zmiana dotyczy nowej sprzedaży, a nie automatycznego przeliczenia wszystkich już zawartych umów.

Reforma wskaźników referencyjnych zakłada stopniowe wygaszanie WIBOR-u. Zgodnie z przyjętą mapą drogową od 1 stycznia 2027 r. banki nie powinny zawierać nowych umów opartych na tym wskaźniku. Ostateczny dzień opracowywania i publikacji WIBOR-u wyznaczono na 31 grudnia 2036 r., a jego uporządkowana likwidacja ma nastąpić 1 stycznia 2037 r.

Komisja Nadzoru Finansowego uznała w sierpniu POLSTR za istotny wskaźnik referencyjny. Łączna wartość instrumentów finansowych, w których jest on wykorzystywany, przekroczyła 18,5 mld euro.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 583 mld zł na koniec 2025 r.

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