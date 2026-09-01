Blik wprowadza blokadę. Zmiany właśnie wchodzą w życie

Nowe rozwiązanie polega na automatycznej weryfikacji domeny, z której pochodzi transakcja. Jeżeli znajduje się ona w prowadzonym przez Ministerstwo Finansów rejestrze nielegalnych serwisów hazardowych, płatność Blikiem zostanie odrzucona.

Operator systemu, Polski Standard Płatności podkreśla, że internetowy rynek hazardowy ma charakter transgraniczny. Oznacza to, że serwis może działać zgodnie z prawem w państwie, w którym jest zarejestrowany, ale jednocześnie nie mieć prawa oferować usług klientom w Polsce. Wprowadzenie blokady ma ograniczyć możliwość korzystania z takich usług za pomocą Blika.

Blokada transakcji związanych z nielegalnym hazardem

Nowy mechanizm został uruchomiony za zgodą prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Rozwiązanie ma działać niezależnie od tego, czy daną transakcję obsługuje krajowy, czy zagraniczny agent rozliczeniowy.

Zmiana nie dotyczy wszystkich płatności Blikiem. Dla większości użytkowników korzystających z systemu na co dzień sposób realizowania transakcji pozostaje bez zmian. Blokowane mają być wyłącznie płatności powiązane z domenami znajdującymi się w rejestrze nielegalnych serwisów hazardowych.

Według danych przywoływanych w związku ze zmianą rejestr Ministerstwa Finansów obejmuje ponad 55 tys. domen, a lista jest na bieżąco aktualizowana. Resort finansów ostrzega, że korzystanie z nielegalnych gier hazardowych może wiązać się m.in. z ryzykiem utraty środków, wyłudzenia danych oraz odpowiedzialnością karną, skarbową i administracyjną.

Blikiem przechodzą setki miliardów złotych

W 2025 r. użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł. W pierwszej połowie tego roku było to 1,6 mld transakcji wartych 244,8 mld zł. Z systemu aktywnie korzysta już 21,6 mln osób, a liczba zarejestrowanych aplikacji sięgnęła 36,5 mln.

Czytaj też:

Przelew BLIK na telefon. Sejm szykuje zmiany