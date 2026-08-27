Glapiński wydał zgodę. Od września radykalna zmiana w systemie BLIK

Dzięki decyzji Narodowego Banku Polskiego od września w systemie BLIK zacznie działać mechanizm, który zablokuje możliwość transferu pieniędzy do nielegalnych serwisów hazardowych. System będzie blokował płatności do podmiotów, które znalazły się na liście sankcyjnej Ministerstwa Finansów. Zatrzymanie płatności nastąpi na etapie autoryzacji transakcji. Zgodę na zmiany wydał prezes NBP Adam Glapiński.

Zmiany pozwolą na uszczelnienie systemu i walkę z podmiotami, które łamią zapisy ustawy o grach hazardowych. Blokowanie pieniędzy będzie następowało zarówno w przypadku pośredników krajów, jak i zagranicznych.

Resort finansów wskazuje, że obecnie na liście podmiotów zakazanych znajduje się ok 56 tys. firm. Każdego miesiąca do spisu trafia średnio około 700 nowych adresów internetowych.

BLIK bije rekordy

Użytkownicy BLIK-a zrealizowali łącznie 1,6 mld transakcji (wzrost o 13 proc.) o wartości 244,8 mld zł (wzrost o 18 proc.) w I poł. 2026 r., podał Polski Standard Płatności, operator BLIK-a.

W tym czasie użytkownicy wykonywali BLIK-iem średnio 8,7 mln operacji dziennie, a średnia kwota pojedynczej transakcji wyniosła 155 zł. W najbardziej intensywnym dniu raportowanego okresu odnotowano 12,6 mln operacji.

Sam II kw. przyniósł ponad 800 mln operacji. Na koniec czerwca br. BLIK miał 21,6 mln aktywnych użytkowników, a 6 na 10 z nich korzystało z co najmniej dwóch funkcji. W analizowanym okresie poszczególne obszary BLIK-a rozwijały się w zbliżonym tempie, a wśród usług coraz wyraźniej rosło zainteresowanie płatnościami powtarzalnymi.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIK-a w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie każdy z klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących aplikację mobilną. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

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