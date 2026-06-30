KNF cofa licencję. Tak zareagowała firma

Jednocześnie zarząd prowadzi analizę treści decyzji i środków prawnych przysługujących spółce.

"Aktualny zarząd spółki deklaruje pełną współpracę z Komisją Nadzoru Finansowego oraz wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji w sposób zapewniający ochronę interesów użytkowników usług płatniczych oraz pozostałych interesariuszy spółki. Jednocześnie zarząd prowadzi analizę treści decyzji i jej uzasadnienia oraz ocenę zasadności i zakresu wszelkich środków prawnych przysługujących spółce. Emitent będzie informował rynek kapitałowy o dalszych istotnych okolicznościach związanych z wykonaniem decyzji oraz jej wpływem na działalność spółki" – czytamy w komunikacie spółki.

mPay nie może zawierać nowych umów z użytkownikami

Wczoraj mPay odebrał decyzję, na mocy której Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła spółce zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP), udzielone decyzją KNF z dnia 13 września 2016 r., zmienioną decyzją z dnia 12 marca 2020 r. Zgodnie z treścią decyzji, z chwilą jej doręczenia spółka zobowiązana jest do zaprzestania świadczenia usług płatniczych objętych zezwoleniem KIP, w tym do zaprzestania zawierania nowych umów z użytkownikami usług płatniczych.

KNF określiła szczegółowe warunki oraz harmonogram zakończenia działalności płatniczej, obejmujące m.in. obowiązek rozwiązania do dnia 30 września 2026 r. umów zawartych z użytkownikami usług płatniczych oraz kontrahentami związanymi z tą działalnością, a także obowiązek zapewnienia użytkownikom możliwości wypłaty lub transferu środków zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez spółkę. Ponadto mPay został zobowiązany do przedstawienia KNF harmonogramu działań związanych z wykonaniem decyzji oraz do składania okresowych raportów dotyczących realizacji procesu zakończenia działalności objętej cofniętym zezwoleniem, przypomniano.

mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności mobilnych. Jest notowany na NewConnect od 2014 r.

Czytaj też:

Gigantyczna kara od KNF. 20 mln zł dla XTB Czytaj też:

Zamieszanie wokół odwołania prezesa KGHM. Do akcji wkracza KNF