Gigantyczna kara od KNF. 20 mln zł dla XTB

KNF zarzuciła spółce m.in. niewłaściwe badanie, czy klienci posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające ocenić ryzyko inwestycyjne – wynika z komunikatu zamieszczonego w poniedziałek (13 kwietnia) na stronie internetowej Komisji.

Według niej, firma stosowała wadliwe metody oceny adekwatności usług, co mogło prowadzić do dopuszczania klientów do inwestowania w złożone instrumenty finansowe bez odpowiedniego przygotowania.

Zastrzeżenia dotyczyły także braku prawidłowego określenia tzw. grupy docelowej dla oferowanych produktów oraz nierzetelnego informowania klientów o ryzykach związanych z inwestowaniem, w szczególności w kontrakty CFD.

"Nierzetelny i nieprofesjonalny" sposób prowadzenia działalności

KNF wskazała również na możliwe konflikty interesów związane z publikowanymi przez spółkę zestawieniami instrumentów finansowych oraz przekazywanie klientom informacji, które mogły wprowadzać w błąd.

Według nadzoru, stwierdzone naruszenia oznaczają prowadzenie działalności w sposób "nierzetelny i nieprofesjonalny".

Decyzja została wydana 30 marca 2026 r. i dotyczy nieprawidłowości z lat 2022-2023.

XTB i KNF

XTB (X-Trade Brokers) to jeden z największych i najpopularniejszych w Polsce, regulowany międzynarodowy broker inwestycyjny, działający od 2002 r. Firma umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y oraz handel kontraktami CFD na waluty, surowce, indeksy i kryptowaluty za pośrednictwem platformy.

Komisja Nadzoru Finansowego kontroluje banki, firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie, fundusze emerytalne, instytucje płatnicze oraz firmy pożyczkowe. Celem jest zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, aby pieniądze klientów były bezpieczne.

Czytaj też:

Państwowy gigant pod lupą UOKiK. Faworyzował wybranych producentów OZE?