Pakt senacki PiS z Konfederacją? Czarnek podał warunek

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek został zapytany o pakt senacki między PiS a Konfederacją na następne wybory parlamentarne.

– Jak się patrzy na sondaże, jeśli one się nie zmienią specjalnie albo zmienią się, ale też nie zmienią układu sił na scenie politycznej, to z pewnością opłacalne jest stworzenie na prawicy paktu senackiego – powiedział w rozmowie z Telewizją Echo24.

Przemysław Czarnek dopytywany o możliwy udział w pakcie, oprócz Konfederacji, np. PSL albo jakiejś części Polski 2050, odpowiedział, że „nie jest to wykluczone”.

– Dziś, jeśli patrzymy na scenę polityczną, to po prawej stronie są ugrupowania związane z Konfederacją, bądź konfederackie i z nimi pewnie trzeba będzie podejmować dyskusję. Bardzo trudną – dodał.

Podkreślił, że nie mówi o tym, że na pewno dojdzie do paktu senackiego, bo byłby „szaleńcem, gdyby powiedział, że na pewno dojdzie”.

– Natomiast w moim przekonaniu, patrząc na dzisiejsze sondaże, jeśli one by się radykalnie nie zmieniły na naszą korzyść – radykalnie, powtarzam – to pakt senacki jest bardzo potrzebny – podkreślił.

Mentzen chce, aby rozmowy o pakcie senackim odbywały się z Nawrockim

W ubiegłym tygodniu w Radiu Zet jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, że w sprawie możliwego paktu senackiego Konfederacji z PiS mógłby rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim.

– Gdyby Karol Nawrocki był gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie – mówił.

Jednocześnie zaznaczył, że nie zamierza rozmawiać na ten temat z Jarosławem Kaczyńskim, który „bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać”. Zdaniem Sławomira Mentzena prezes PIS „nie jest człowiekiem, który dotrzymuje umów”.

Kaczyński: To racjonalny pomysł

Jarosława Kaczyński pytany o wypowiedź Sławomira Mentzena na konferencji prasowej stwierdził, że łączenie takich propozycji z „obraźliwymi występami pokazuje tylko jedną rzecz – obecność pana Mentzena w polityce jest jednak pewnym nieporozumieniem”.

Prezes PiS ocenił też, że pomysł paktu senackiego, którego gospodarzem byłby Karol Nawrocki, jest „racjonalny, ale oczywiście ta racjonalność bywa zakłócana”.

– Racjonalni ludzie, jako tako wychowani, nie rzucający całkowicie nieprawdziwych oskarżeń mogą ze sobą rozmawiać, ale jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki – dodał.

Jarosława Kaczyński zaznaczył, że teoretyczne rozmowy dotyczące paktu senackiego toczą się tylko wewnątrz partii.

