W PiS narasta spór. "O ideach pisze Patryk Jaki głosujący za czat control"

Władze PiS przyjęły uchwałę, która zakazuje udziału członków partii w stowarzyszeniach. Patryk Jaki w związku z tym zaapelował do frakcji Mateusza Morawieckiego o zachowanie jedności.

Zdaniem Jakiego wszystkie aktywności, jakie Morawiecki chce wykonywać w ramach swojego stowarzyszenia może realizować w ramach PiS. W jego opinii być może byłemu szefowi rządu nie chodzi zatem o te idee, lecz o ambicje. Jaki zaznacza nawiasem mówiąc, że też na nią chorował) "Dojrzałem już (a jestem znacznie młodszy) i własne «ja» schowałem" – spuentował wątek.

"Zostańcie. Wkrótce wyprzedzimy PO i za rok wracamy do władzy, i zbudujemy razem silniejszą Polskę" – postuluje polityk PiS.

Na jego słowa zareagował Piotr Müller, który ostro skrytykował Jakiego. "O ideach pisze Patryk Jaki głosujący za czat control. Nie wiem jak to skomentować? Tak jak ostrzegałem niestety widzimy na własne oczy jak wygląda suwpolizacja PiS. Mam nadzieję, że jeszcze do tego nie dojdzie" – napisał Müller na portalu X.

Albo Stowarzyszenie albo PiS?

Władze PiS zdecydowały, że "członkowie PiS, niezależnie od pełnionych funkcji są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym".

Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek zaznaczył, że do takiej kategorii zaliczone zostało kierowane przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenie Rozwój Plus. Teraz parlamentarzyści PiS muszą podjąć decyzje. Dostaną do wypełnienia specjalne oświadczenia. Poczynając od dziś (16 lipca) mają siedem dni.

Z wpisu opublikowanego jeszcze w środę przez byłego premiera wynika jednak, że nie Stowarzyszenie, do którego należy kilkudziesięciu posłów PiS z jego frakcji, będzie nadal funkcjonować.

Nie jest tajemnicą, że od samego początku inicjatywy Morawieckiego i jego współpracowników, w największej partii opozycyjnej występuje w tej sprawie spór. Komentatorzy polityczni zastanawiają się, czy ostatecznie nie zakończy się on wystąpieniem z PiS frakcji Morawieckiego.

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