Nawrockiego zapytano o konflikt w PiS. Prezydent odpowiedział krótko

Prezydent Karol Nawrocki został zapytany o konflikt w PiS podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy (woj. podkarpackie).

– Czy pan redaktor naprawdę uważa, że to jest moje zadanie? Jestem prezydentem Polaków, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a pan redaktor zadaje pytania, które mnie nie dotyczą – odpowiedział krótko prezydent Karol Nawrocki.

Ultimatum dla polityków PiS. W piątek Kaczyński wygłosi oświadczenie

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński o godz. 12:00 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie wygłosi oświadczenie.

W ubiegłą środę władze PiS nakazały działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak stwierdził rzecznik partii Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego – "Rozwój Plus" i Jacka Sasina – "Po pierwsze Polska". Jacek Sasin podporządkował się decyzji władz partii. Mateusz Morawiecki tego nie zrobił.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek informował w ubiegłą środę, że "członkowie PiS nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii".

– Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie PiS którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni – poinformował wówczas.

Czas na przesłanie oświadczenia mija w czwartek przed północą.

Kaczyński spotkał się z Morawieckim

W czwartek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W spotkaniu wzięli udział także poseł Jacek Sasin i sekretarz generalny PiS Piotr Milowański. Rozmowy trwały niemal trzy godziny, jednak nie przyniosły żadnych efektów.

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