Korwin-Mikke: Jesteśmy dla siebie zagrożeniem

Wszędzie mówi się o upadku cywilizacji, o tym, że istnieją zagrożenia, że trzeba się wszystkiego bać: a to COVID-u, a to globalnego ocieplenia, a to całej masy innych rzeczy, które nam zagrażają i którymi nas straszą. Tymczasem zagrożenie jest rzeczywiście poważne. Ale tym zagrożeniem, proszę Państwa, nie są Murzyni, którzy najeżdżają Europę.

To nie są muzułmanie, którzy przyjeżdżają. To nie są Chińczycy, którzy zalewają nas towarami. To nie jest Putin, który podbija lub nie podbija Ukrainy.

To nie jest Trump, który tam siedzi i „trampuje” w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, to wszystko nie jest dla nas zagrożeniem. Zagrożenie tkwi zupełnie gdzie indziej.