Czy prezydent działa na korzyść PiS i Konfederacji? Są wyniki sondażu

Aż 76 proc. ankietowanych uważa, że prezydent Karol Nawrocki działa na korzyść Prawa i Sprawiedliwości – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu". Zdaniem 62 proc. osób działania głowy państwa są korzystne dla Konfederacji.

Respondentów zapytano, czy prezydent działa na korzyść ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego oraz formacji Sławomira Mentzena. W przypadku PiS przeciwnego zdania było 24 proc. badanych, natomiast w odniesieniu do Konfederacji – 38 proc.

Spór prezydenta z rządem. Zdaniem większości Polaków Nawrocki sprzyja PiS i Konfederacji

"SE" zwraca uwagę, że od początku kadencji Nawrocki pozostaje w ostrym sporze z rządem. Prezydent korzysta z prawa weta, blokuje część nominacji, zgłasza własne projekty ustaw oraz nie przyjął ślubowania od trojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Wyniki sondażu pokazują, że znaczna część opinii publicznej interpretuje aktywność prezydenta jako sprzyjającą ugrupowaniom pozostającym w opozycji wobec rządu. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku PiS, gdzie przekonanie o korzystnym dla tej partii kierunku działań prezydenta wyraża ponad trzy czwarte pytanych.

Oba badania przeprowadzono w dniach 7-8 sierpnia 2026 roku na próbie 1022 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Nawrocki liderem całej prawicy? Polacy ocenili