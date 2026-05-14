Kiedy wniosek o ekstradycję Ziobry? Prokurator Wrzosek tłumaczy

Wrzosek podkreśliła w czwartek (14 maja), że postępowanie ekstradycyjne wobec byłego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości ma wyjątkowy charakter. – Bardziej niż były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, uciekający przed wymiarem sprawiedliwości, państwa polskiego skompromitować nie można – mówiła na antenie TOK FM.

Wrzosek o areszcie ekstradycyjnym

Prokurator zaznaczyła, że do skierowania formalnego wniosku ekstradycyjnego nie musi dojść dopiero po prawomocnym zastosowaniu tymczasowego aresztu. Według niej przepisy umożliwiają wystąpienie wcześniej o tzw. areszt ekstradycyjny, który może być zastosowany maksymalnie na okres 60 dni.

Sprawa dotyczy śledztwa prowadzonego w związku z nieprawidłowościami wokół Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzany o szereg przestępstw związanych z funkcjonowaniem funduszu. W ostatnich dniach były minister zapowiadał w mediach, że ewentualny wniosek ekstradycyjny będzie "trudnym bojem" dla polskich władz.

Termin rozpoznania zażalenia obrońców Ziobry na decyzję o tymczasowym aresztowaniu został wyznaczony na wrzesień. Prokuratura analizuje jednocześnie możliwe ścieżki prawne związane z procedurą ekstradycyjną wobec byłego ministra.

Wylosowano sędzię, która zdecyduje ws. ENA

Stacja TVN24 podała w czwartek (14 maja), że sędzia Anna Nowakowska została wylosowana do rozpatrzenia zażalenia obrońców Ziobry na odmowę wstrzymania postępowania dotyczącego Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

Nowakowska jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie, delegowaną do tego sądu w 2021 r. przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Status sędzi jako tzw. neosędziego może stać się przedmiotem dodatkowych działań procesowych prokuratury.

TV Republika pomogła Ziobrze? Sakiewicz wezwany na przesłuchanie

W miniony weekend gruchnęła wiadomość, że Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Telewizja Republika poinformowała w niedzielę (10 maja), że został jej komentatorem politycznym w USA.

Według Wrzosek, śledczy powinni przyjrzeć się temu, w jaki sposób Ziobro dostał się do Ameryki i czy pomagał mu szef Republiki Tomasz Sakiewicz. Podkreśliła, że udzielanie sprawcy przestępstwa pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, w ucieczce to przestępstwo poplecznictwa określone w kodeksie karnym i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat pięciu.

Ziobro oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu (tzw. paszport genewski). Obecnie jest w Waszyngtonie. Sakiewicz ma złożyć w tej sprawie zeznania w charakterze świadka. Prokuratura wezwała go na przesłuchanie, które odbędzie się 20 maja.

