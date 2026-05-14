Finanse OMZRiK. "Niewielki ułamek" szedł na tropienie "rasistów"

"Miliony złotych z darowizn, setki zbiórek, prywatne wydatki i brak transparentności. Oto kulisy działalności ludzi, którzy z oskarżania innych uczynili sposób na życie, a sami nie mogą pochwalić się czystą kartą. Prześledziliśmy finanse Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych" – czytamy w tekście Pawła Figurskiego "«Brakuje nam środków». Tajemnica finansów fundacji ścigającej rasistów" na portalu Kanału Zero.

OMZRiK – więcej na prezesa, niż na tropienie "rasistów"

Dziennikarz dotarł do niepublikowanych sprawozdań OMZRiK. Wynika z nich, że fundacja na realizację celów statutowych wydaje jedynie niewielki ułamek zebranych pieniędzy. W 2019 r. na cele statutowe przeznaczyła 36 tys. zł, co stanowi ok. 8 proc. wpływów, natomiast na wynagrodzenie prezesa poszło 60 tys. zł. od 2022 roku Ośrodek nie publikuje na swojej stronie bilansów finansowych. Publicznie nie są też dostępne sprawozdanie, jakie składa ministerstwu rodziny. To właśnie do tej dokumentacji dotarł Figurski.

Figurski pisze, że ośrodek zbiera pieniądze m.in. na pozwanie Przemysława Czarnka, mimo że przed laty na ten sam cel zebrał ponad 20 tys. zł. Jak pokazuje, OMZRiK organizuje też setki zbiórek, by pozwać polityków PiS. Potrzebuje na ten cel różnych kwot: 69 tys. zł, 35 tys. zł, 25 tys. zł, w zależności od polityka.

"Działalność założycieli OMZRiK nie kończy się na tej organizacji. Na żonę jednego z nich także zarejestrowana jest fundacja, która prowadzi zbiórki m.in. na «ukaranie Popka za krzywdzenie zwierząt i dzieci»" – pisze dziennikarz portalu Zero.

Gaweł i Dulkowski nie chcą rozmawiać

Figurski przekazał, że prezes Konrad Dulkowski i Rafał Gaweł nie chcą z nim rozmawiać. "Obrazili się za tekst http://Zero.pl o tym, że Gaweł nie wróci z Norwegii do ojczyzny. Przy okazji dowiedziałem się, że nawet Adam Bodnar jest ich wrogiem" – czytamy w jego artykule.

"Przedstawiciele fundacji nie odpowiedzieli na nasze pytania, zarzucając brak rzetelności w materiale dotyczącym wyroku więzienia jednego z nich" – stwierdza.

