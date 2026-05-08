Papieski chaos

Papież Leon w ciągu roku swoich rządów nieustannie wysyła sprzeczne sygnały. Z jednej strony sugeruje obronę tradycyjnej doktryny, z drugiej wykonuje dwuznaczne gesty w stronę środowisk lewicowo-liberalnych. Szczególnie widoczne jest to w temacie LGBT.

Jeszcze w 2025 roku Leon ogłosił, że podtrzymuje "Fiducia supplicans", czyli dokument pozwalający na błogosławienie par tej samej płci. Skrytykował jednak postępowanie biskupów w Niemczech, którzy błogosławią te pary w sposób uroczysty i de facto liturgiczny. Niemcy krytyką się jednak nie przejęli.