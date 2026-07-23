Lisicki: Tusk buduje równoległe państwo. Ziemkiewicz: Pod przywództwem prof. Sadurskiego

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wciąż nie dopuszcza do objęcia stanowisk czworga z sześciorga sędziów wybranych do TK w marcu przez Sejm, argumentując, że nie złożyli właściwego ślubowania w obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Sędziowie ci złożyli jedynie "ślubowanie" w Sejmie w obecności notariusza.

– Siedmioro sędziów TK wybranych przez obecny Sejm może ukonstytuować się jako nowy, legalny Trybunał Konstytucyjny – uważa konstytucjonalista prof. Wojciech Sadurski. – A niedługo będzie ósma osoba, gdy Justyn Piskorski-dubler odejdzie – dodał.