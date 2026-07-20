Prof. Sadurski proponuje utworzenie nowego TK. "Mam na to pomysł"

Sadurski mówił w TVN24, że siłowe "wyprowadzenie" prezesa TK Bogdana Święczkowskiego przez policję nie spowoduje, że nowi sędziowie, których prezes Trybunału nie dopuszcza do orzekania, bo nie złożyli ślubowania w obecności prezydenta, zaczną "odgrywać właściwą rolę".

Tłumaczył, że na miejsce Święczkowskiego "przyjdzie jego zastępca, członek jego koterii, pan (Bartłomiej) Sochański", wiceprezes TK.

Spór o sędziów i "nowy" TK. Prof. Sadurski proponuje "machnąć ręką na Święczkowskiego"

– Ja mam na to lepszy pomysł – stwierdził. – Uważam, że należy przyjąć strategię pozytywną, konstruktywną, i uznać, że tych siedmioro sędziów prawidłowo wybranych, a niedługo będzie ósma osoba, gdy Justyn Piskorski-dubler odejdzie, ukonstytuuje się jako właściwy Trybunał Konstytucyjny – przekonywał profesor.

Dodał, że według jego informacji "przynajmniej dwóch obecnie urzędujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nominatów PiS-u, prawdopodobnie przejdzie na dobrą stronę mocy". – I będziemy mieli właściwy Trybunał Konstytucyjny, który zacznie obradować – oznajmił.

– Nie muszą tego robić nawet w budynku TK, mogą gdzie indziej. I w ten sposób będzie można całkowicie zmarginalizować, machnąć ręką na pana Święczkowskiego, pana Sochańskiego, pana Piotrowicza. Kto ich właściwie chce do Trybunału? – powiedział Sadurski.

"Ślubowanie wobec prezydenta" w Sejmie. Nawrockiego nie było

9 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się zainicjowana przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego uroczystość "ślubowania wobec prezydenta", choć Karol Nawrocki był nieobecny. Przysięgę złożyło sześcioro sędziów, w tym dwoje ponownie.

Na początku uroczystości marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczył sędziom uchwały Sejmu o wyborze na stanowiska sędziów TK. Następnie nowo wybrani sędziowie odczytali rotę ślubowania i podpisali ją.

Przysięgę w obecności notariusza złożyli: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Dariusz Szostek. Sejm wybrał ich na stanowiska sędziowskie w marcu.

Sędziowie Bentkowska i Szostek złożyli wcześniej ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Od pozostałej czwórki Nawrocki nie odebrał przyrzeczenia, a prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania.

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