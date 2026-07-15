Czarzasty pisze do Nawrockiego. Chce "niezwłocznego podjęcia działań"

Czarzasty poinformował na konferencji prasowej w środę (15 lipca), że pismo w tej sprawie wysłał do Nawrockiego w poniedziałek (13 lipca), zwracając się "o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu" sędziego TK przez Patyrę.

Czarzasty był później pytany przez dziennikarzy, czy rozważa plan B i zorganizowanie ślubowania w Sejmie, tak jak to było w przypadku czwórki z sześciorga sędziów wybranych do Trybunału w marcu.

– Jednym z argumentów, których użył wtedy prezydent, było to, że miał za mało czasu, żeby sześciu powołać. Mija miesiąc od wyboru pana (Patyry – red.), który wejdzie do TK. (...) W momencie, kiedy miną następne dwa tygodnie, to argument o tym, że ktoś, to znaczy sędzia, podejmuje inne działania, upadnie – stwierdził.

Dodał, że jest to "miła korespondencja między marszałkiem Sejmu a prezydentem, przypominająca o terminach i mówiąca o tym, że ktoś na to patrzy".

"Ślubowanie wobec prezydenta" w Sejmie. Nawrockiego nie było

9 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się zainicjowana przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego uroczystość "ślubowania wobec prezydenta", choć Karol Nawrocki był nieobecny. Przysięgę złożyło sześcioro sędziów, w tym dwoje ponownie.

Na początku uroczystości marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczył sędziom uchwały Sejmu o wyborze na stanowiska sędziów TK. Następnie nowo wybrani sędziowie odczytali rotę ślubowania i podpisali ją.

Przysięgę w obecności notariusza złożyli: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Dariusz Szostek. Sejm wybrał ich na stanowiska sędziowskie w marcu.

Sędziowie Bentkowska i Szostek złożyli wcześniej ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Od pozostałej czwórki Nawrocki nie odebrał przyrzeczenia, a prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania.

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