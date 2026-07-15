"Poziom absurdu jest gigantyczny". W nowej koalicji nie ma Polski

W Europie powstała nowa koalicja antybalistyczna. W skład nowej koalicji nie weszła Polska.

"My, przywódcy Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Wlk. Brytanii, Holandii i Ukrainy, uznajemy rosnące zagrożenie ze strony pocisków balistycznych, a także coraz większe znaczenie zdolności obronnych dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego, ogłaszamy dzisiaj rozpoczęcie prac nad utworzeniem czysto obronnej Antybalistycznej Koalicji Rakietowej" – czytamy w oświadczeniu liderów państw tworzących nową koalicję militarną, która powstała z inicjatywy Ukrainy.

Koalicja antybalistyczna bez Polski

Portal Onet.pl poinformował w środę, że przedstawiciele rządu premiera Donalda Tuska twierdzą, że "z jednej strony Ukraina nie chciała nas w Antybalistycznej Koalicji Rakietowej, ale z drugiej strony – zabrakło nam determinacji, żeby starać się o członkostwo".

Poseł PiS przypomina deklarację Tuska o tarczy z Niemcami

Bartosz Kownacki, poseł PiS, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej, pytany przez DoRzeczy.pl, czy jego zdaniem nowa koalicja antybalistyczna to ważna inicjatywa, czy raczej nic nie znaczący byt, zapytał „A co uważa premier polskiego rządu, Donald Tusk?”.

– Nie wiem, co uważa, bo nie powiedział, czy chciałby w niej być, czy nie. Wydaje się, że polski minister obrony narodowej i polski premier, powinni być tymi pierwszymi, którzy się w tej sprawie wypowiedzą. Mogliby wyjaśnić, że np. chcieli do niej wstąpić, ale inne kraje nie wpuściły do koalicji antybalistycznej Polski – mówił.

Poseł PiS zaznaczył, że trudno mu to zrozumieć, dlatego że jeszcze pamięta wypowiedzi premiera Tuska sprzed dwóch lat, który miał budować z Niemcami Europejską Tarczę Powietrzną.

– Nie wiem, co się stało w tej sprawie. Może jest tak, że ta tarcza już jest, a my o tym nie wiemy i dlatego nie potrzebujemy koalicji antybalistycznej, bo mamy już tarczę wspólnie z Niemcami? Poziom absurdu jest gigantyczny – ocenił.

Rozwiązania USA są skuteczne

Zdaniem Bartosza Kownackiego "rozwiązania, które dają Amerykanie są skuteczne".

– Poza tym dają pewne możliwości włączenia innych systemów – mówię o systemie IBCS, który pozwala połączyć Patrioty, polski system Narew i szereg innych. To, co powinno przyświecać politykom europejskim, to zbudowanie całej tarczy antyrakietowej w Europie w oparciu o ten system – ocenił.

Podkreślił, że przez dziesiątki lat Europa nie będzie miała takiego potencjału jak Amerykanie, żeby podobny system był koherentny.

– I wtedy można byłoby powiedzieć dlaczego w tej koalicji nie jesteśmy. Być może Polska nie weszła do koalicji antybalistycznej, bo uznała, że będziemy kupowali kolejne Patrioty, budujemy swoją tarczę w oparciu o IBCS i ewentualne wsparcie Amerykanów – dodał.

Bartosz Kownacki ocenił, że o koalicji antybalistycznej wiemy tak mało, że trudno to skomentować.

– Uważam jednak, że mamy dobre rozwiązania, powinniśmy na nie stawiać i robić wszystko, żeby mieć więcej Patriotów w Polsce. Nie osiem docelowo, tylko co najmniej 16 baterii plus jeszcze inne systemy i pociski. Jeżeli system będzie koherentny z systemem polskim i amerykańskim, to wtedy dla nas, czy jesteśmy w tej koalicji, czy nie, to nie będzie mieć na tyle znaczenia, bo w momencie sytuacji kryzysowej włączamy wszystkie systemy i on działa jak jeden – wyjaśnił.

"Trudno powiedzieć, czy to porażka Tuska, czy to kolejne zachowanie agresywne Ukrainy"

Poseł PiS stwierdził, że "trudno powiedzieć, czy to jest porażka Tuska, czy to jest kolejne zachowanie agresywne Ukrainy, ponieważ może być w tym pewna racjonalność, że my uznajemy, że budujemy swoje systemy w oparciu o Stany Zjednoczone, bo to są jedyne sprawdzone, dobre i które można szybko rozbudować". – Tu i teraz są systemy Patriot – dodał.

Na uwagę, że są one jednak nieco osłabione, bo obecny rząd oddał pociski do Patriotów Ukrainie, zwrócił uwagę na jeszcze inną kwestię – teraz okazuje się, że Niemcy będą produkować pociski PAC-3 MSE, Ukraińcy mogą je robić, a Polska ich nie robi.

Kownacki ma poważny zarzut do Tuska

– Mieliśmy dużo czasu, żeby to wywalczyć. Dziś jesteśmy poważnym partnerem Stanów Zjednoczonych, a okazuje się, że Rheinmetall będzie produkował pociski PAC-3 MSE, a my będziemy jakimś junior partnerem Rheinmetallu. Przepraszam, ale to jest nieporozumienie. Dlaczego rząd premiera Tuska przez ostatnie dwa lata, skoro pojawiło się okno możliwości, skoro i Ukraińcy i Niemcy mogą to robić, dlaczego nie zakładało, że Polacy też mogą i to Polska będzie eksportować pociski na Ukrainę i do Niemiec? To jest poważny zarzut do premiera Tuska, bo wtedy żadna koalicja antybalistyczna nie była potrzebna – podkreślił Bartosz Kownacki.

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