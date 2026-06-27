Józefaciuk sam sobie przewodniczącym. W Sejmie kieruje zespołami bez członków

Według gazety część kierowanych przez Józefaciuka zespołów formalnie funkcjonuje mimo braku innych uczestników. Wśród nich wymieniono m.in. Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Mężczyzn, którego działalność poseł relacjonował w mediach społecznościowych. Jak zauważa "Rz", w praktyce jedynym uczestnikiem posiedzeń bywa sam przewodniczący.

Zgodnie z regulaminem Sejmu parlamentarzyści mogą tworzyć zespoły poświęcone określonym zagadnieniom społecznym, gospodarczym lub regionalnym. Gremia te mają charakter nieformalny i opiniodawczo-dyskusyjny. Nie posiadają kompetencji ustawodawczych ani kontrolnych. Do ich powołania wymagane jest zgłoszenie składu oraz władz zespołu, jednak przepisy nie określają minimalnej liczby aktywnych uczestników potrzebnych do dalszego funkcjonowania.

Działalność zespołów parlamentarnych od lat budzi kontrowersje związane z ich rzeczywistą aktywnością. Część z nich spotyka się regularnie i przygotowuje ekspertyzy lub konsultacje społeczne, inne funkcjonują wyłącznie formalnie. Krytycy wskazują, że mnogość zespołów utrudnia ocenę ich faktycznej pracy i znaczenia dla procesu legislacyjnego.

Sejmowe zespoły pod lupą. Przewodniczący Józefaciuk obraduje sam ze sobą

Sam Józefaciuk podkreślał w wypowiedziach medialnych, że zajmuje się tematami pomijanymi – jego zdaniem – w głównym nurcie debaty publicznej. Argumentował, że nawet niewielkie zespoły mogą służyć nagłaśnianiu problemów społecznych i inicjowaniu dyskusji eksperckiej.

Sprawa aktywności parlamentarzysty wywołała ponowne zainteresowanie jego sytuacją polityczną. W sierpniu 2025 r. poseł został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Powodem były m.in. publiczne wypowiedzi krytyczne wobec działań rządu oraz kontrowersje wokół jednego z posiedzeń zespołu parlamentarnego, w którym uczestniczyła osoba skazana prawomocnym wyrokiem.

Józefaciuk odpierał zarzuty, deklarując, że nie zamierza rezygnować z działalności publicznej ani ograniczać podejmowanych tematów. Ostatecznie odszedł z klubu KO.

Według danych publikowanych na stronach Sejmu obecnie działa ponad 300 zespołów parlamentarnych, obejmujących zarówno kwestie krajowe, jak i współpracę międzynarodową czy problemy konkretnych grup społecznych. Ich członkostwo ma charakter dobrowolny i nie wiąże się z dodatkowymi uprawnieniami finansowymi.

Czytaj też:

Józefaciuk uderza w KO. "Nagle od początku słyszymy ciszę"