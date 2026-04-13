Papież Leon XIV odwiedził trzeci największy meczet na świecie

Papieża powitał rektor meczetu, Mohamed Mamoun Al Qasimi. Odbyli krótkie, prywatne spotkanie w obecności kard. George'a Jacoba Koovakada, prefekta Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego i kard. Jean-Paula Vesco, arcybiskupa Algieru.

Leon XIV wpisał się do Księgi Honorowej. "Niech miłosierdzie Wszechmogącego zachowa w pokoju i wolności szlachetny naród algierski i całą rodzinę ludzką" – napisał po francusku.

W prezencie papież ofiarował Medal pamiątkowy z podróży apostolskiej do Algierii, Kamerunu, Angoli i Gwinei Równikowej, z kolei od rektora otrzymał medal z wizerunkiem Wielkiego Meczetu.

Pielgrzymka papieża do Algierii

Mohamed Mamoun Al Qasimi skierował do papieża przesłanie. W spontanicznej odpowiedzi na nie Leon XIV, powiedział: "Przybywam z wielką radością do Algierii, ponieważ jest to także ziemia mojego ojca duchowego, św. Augustyna, który również chciał tak wiele nauczyć świat, zwłaszcza poprzez poszukiwanie prawdy, poszukiwanie Boga, uznawanie godności każdego człowieka i znaczenia budowania pokoju".

– Szukanie Boga oznacza również rozpoznawanie obrazu Boga, który jest w każdym stworzeniu, w każdym dziecku Bożym, w każdym mężczyźnie i kobiecie stworzonych na obraz i podobieństwo Boga. Oznacza to dla nas, że bardzo ważne jest, aby nauczyć się żyć razem, z poszanowaniem godności każdej osoby ludzkiej – kontynuował.

– Jest jeszcze jedna wartość, którą chciałeś uwzględnić w tym pięknym ośrodku, właśnie w meczecie, miejscu modlitwy, ale także w ośrodku studiów – z uznaniem mówił papież. – Jak ważne jest, aby ludzie rozwijali zdolności intelektualne, które dał nam Bóg, abyśmy mogli odkryć, jak wielkie jest stworzenie, jak wspaniałe jest to, co Bóg nam pozostawił, całe stworzenie, zwłaszcza w człowieku – dodał.

Leon XIV: Modlę się za wszystkie narody ziemi

– Z duchem, z tym miejscem modlitwy, z poszukiwaniem prawdy, także poprzez naukę, i ze zdolnością do rozpoznania godności każdego człowieka, wiemy – a dzisiejsze spotkanie jest tego dowodem – że możemy nauczyć się szacunku do siebie nawzajem, żyć w harmonii i budować świat pokoju – powiedział Leon XIV.

– Dziś po południu modlę się za was, za naród Algierii, za wszystkie narody ziemi, aby sprawiedliwość Królestwa Bożego była obecna również wśród nas i abyśmy wszyscy byli coraz bardziej przekonani o potrzebie bycia krzewicielami pokoju, pojednania, przebaczenia, tego, co jest prawdziwym zamysłem Boga wobec całego Jego stworzenia – wskazał.

– Dziękuję wam za wizytę w miejscu, które reprezentuje przestrzeń Boga, przestrzeń boską, świętą, gdzie tak wielu ludzi przychodzi się modlić, by odnaleźć obecność Boga w swoim życiu – mówił papież.

Wielki Meczet w Algierze

Został wybudowany na zlecenie byłego prezydenta Abdelaziza Bouteflikę jako dziedzictwo jego kadencji i urzeczywistnienie jego projektu politycznego inspirowanego umiarkowanym islamem.

Algierski meczet jest trzecim co do wielkości na świecie (mieszczącym 120 tys. osób), po meczetach w Mekce i Medynie. Jego minaret, wysoki na 267 metrów, jest najwyższy na świecie.

Wielka kopuła, górująca nad głównym budynkiem, w którym znajduje się sala modlitewna, ma średnicę 50 metrów i wysokość 70 metrów; okładzina, wykonana z ozdobnej konstrukcji kamiennej nałożonej na płyty ze złoconego aluminium, sprawia, że budynek wydaje się wizualnie lekki, nawiązując do typowych arabskich motywów ornamentacyjnych.

Różne budynki tworzące kompleks mieszczą wiele funkcji, oprócz tych czysto religijnych, w tym bibliotekę, ogrody i tarasy widokowe, centrum badawcze, biura, muzea, restauracje i parkingi.

Czytaj też:

Leon XIV: Bóg pragnie pokoju dla wszystkich narodów