Leon XIV: Bóg pragnie pokoju dla wszystkich narodów

Bóg pragnie pokoju dla każdego narodu…a jest on możliwy jedynie dzięki przebaczeniu. Prawdziwa walka o wyzwolenie zostanie ostatecznie wygrana dopiero wtedy, gdy zapanuje pokój w sercach – powiedział Ojciec Święty pod Pomnikiem Męczenników "Maqam Echahid" upamiętniającym algierską wojnę o niepodległość z lat 1954–1962.

Papież Leon XIV: Bóg pragnie pokoju dla narodów

Papież podkreślił młodość, dynamikę i gościnność narodu algierskiego, dla którego wartości takie jak przyjaźń, zaufanie i solidarność są żywe i prawdziwe. Przypomniał bogatą, choć zarazem bolesną historię Algierii. Zauważył, iż "w tym miejscu przypominamy sobie, że Bóg pragnie pokoju dla każdego narodu – pokoju, który nie jest jedynie brakiem konfliktu, lecz wyrazem sprawiedliwości i godności. A pokój ten, pozwalający wychodzić naprzeciw przyszłości z sercem pojednanym, jest możliwy jedynie dzięki przebaczeniu. Prawdziwa walka o wyzwolenie zostanie ostatecznie wygrana dopiero wtedy, gdy zapanuje pokój w sercach" – stwierdził Leon XIV. Zaznaczył, iż przyszłość należy do ludzi pokoju.

Ojciec Święty dodał, iż Algieria, jako miejsce spotkania kultur i religii, może być przykładem dialogu i wzajemnego szacunku. Podkreślił znaczenie dziedzictwa, zwłaszcza wiary w Boga, jako źródła siły i nadziei. "Nasz świat potrzebuje właśnie takich wierzących – mężczyzn i kobiet pełnych wiary, spragnionych sprawiedliwości i jedności. Dlatego w obliczu ludzkości pragnącej braterstwa i pojednania wielkim darem i błogosławionym zobowiązaniem jest to, że z całą mocą wyznajemy i zawsze razem jesteśmy dla siebie braćmi i dziećmi Bożymi!" – powiedział papież.

Przypominając zmagania poprzednich pokoleń Leon XIV wskazał, że prawdziwej wolności nie dziedziczy się, lecz wybiera się ją każdego dnia. Na zakończenie przytoczył ewangeliczne błogosławieństwa (Mt 5, 3-10) i podziękował za okazaną mu gościnność.

