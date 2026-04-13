"Nie dość że bluźniercze, to żałosne". Szokująca grafika na profilu Trumpa

W niedzielę wieczorem na profilu Donalda Trumpa na platformie Truth Social pojawiła się zdumiewająca grafika. Widzimy na niej samego prezydenta USA przedstawionego jako Jezusa, który uzdrawia chorego mężczyznę. Ilustracja nie została opatrzona żadnym komentarzem i najprawdopodobniej została wygenerowana przy pomocy sztucznej inteligencji. Wzbudziła jednak niemałe oburzenie.

"Wpis (i załączona do niego grafika) prezydenta Trumpa na temat Ojca św. Leona XIV przekracza wszelkie normy i jest obrazą Wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików!" – skomentował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

Głos zabrał również Krystian Kratiuk z serwisu PCh24.pl. "Nie dość że bluźniercze to żałosne. Wcześniej przebierał się za papieża, to poszedł dalej. Od miesięcy zajmuje się wyłącznie tym, by skompromitować na długie dekady idee prawicy, konserwatyzmu czy do czego go się tam jeszcze przypisuje. I obawiam się, że będzie w tym skuteczny" – napisał na platformie X.

Trump uderza w papieża: Wolę jego brata

Publikację grafiki poprzedziła bardzo krytyczna opinia wyrażona przez Trumpa na temat Ojca świętego. Według prezydenta USA, papież jest "słaby" w kwestii przestępczości, a także "fatalny" w polityce zagranicznej. "Mówi o 'strachu' przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii COVID, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw" – napisał na platformie Truth Social. Dalej prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że od papieża Leona woli jego brata Louisa Prevosta, bo to – jak podkreślił – jest "w pełni MAGA".

Czytaj też:

