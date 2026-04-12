"Moralny autorytet" kontra "militarna potęga". Spór między papieżem a Trumpem

Pochodzący z USA papież Leon XIV i prezydent tego kraju, Donald Trump, zaostrzają spór o wysoką stawkę w sprawie imigracji i wojny w Iranie, ujawniając rzadki i pogłębiający się podział między Watykanem a Białym Domem. Ten impas stawia moralny autorytet Watykanu przeciwko politycznej i militarnej potędze Waszyngtonu, ponieważ oba państwa kształtują globalne narracje na temat wojny, dyplomacji i godności ludzkiej – zauważa serwis Axios.

Według amerykańskiego portalu, jest to jeden z najostrzejszych publicznych podziałów między papieżem a prezydentem USA od dziesięcioleci, obejmujący zarówno politykę zagraniczną, jak i wewnętrzne spory imigracyjne.

"Podczas gdy katoliccy przywódcy mówią o wojnie w Iranie w kategoriach teorii wojny sprawiedliwej i ochrony ludności cywilnej, sekretarz obrony Pete Hegseth wzbogacił konflikt retoryką chrześcijańskiego nacjonalizmu i zasadą 'maksymalnej śmiercionośności'. Leon XIV w tym tygodniu wygłosił swoją najostrzejszą reprymendę pod adresem Trumpa, nazywając groźbę prezydenta zniszczenia irańskiej cywilizacji 'naprawdę niedopuszczalną"" – czytamy.

Papież nie gryzie się w język. Biały Dom twierdzi, że konfliktu nie ma

– Ataki na infrastrukturę cywilną są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Są również oznaką nienawiści, podziałów i zniszczenia, do którego zdolny jest człowiek – powiedział papież dziennikarzom. Ojciec święty zareagował na wpis Trumpa w mediach społecznościowych, że "cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy nie zostanie przywrócona".

Leon XIV wielokrotnie wzywał do pokoju, dyplomacji i odrzucenia retoryki wojennej. Czołowi kardynałowie amerykańscy, w tym kardynał Blase Cupich z Chicago i kardynał Robert McElroy z Waszyngtonu, publicznie poparli krytykę papieża Leona wobec wojny z Iranem. Cupich nazwał "odrażającym" traktowanie "prawdziwej wojny z prawdziwą śmiercią i prawdziwym cierpieniem, jak gry wideo".

"Wszystkie działania prezydenta Trumpa w polityce zagranicznej uczyniły świat bezpieczniejszym, bardziej stabilnym i zamożnym" – powiedziała rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly w oświadczeniu dla Axios. "Amerykańscy katolicy zdecydowanie poparli prezydenta Trumpa w 2024 roku, a administracja prezydenta utrzymuje pozytywne relacje z Watykanem" – przekazała.

Czytaj też:

Trump ogłasza blokadę Cieśniny Ormuz. "Natychmiast"