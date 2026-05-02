Korwin-Mikke: Socjaliści nie rozumieją teorii ewolucji

Teoria ewolucji właściwie nie jest teorią, tylko takim myśleniem cybernetycznym, myśleniem systemowym, byśmy powiedzieli, ale ona wzbudza dziwne kontrowersje.

Na przykład rozmawiałem kiedyś z panem profesorem Giertychem seniorem, ojcem obecnego słynnego Romana Giertycha. I on powiedział, że nie ma żadnych pretensji do teorii ewolucji — przecież Roman Dmowski był ewolucjonistą — tylko chodzi o to, że socjaliści robią z tej teorii narzędzie do walki z Panem Bogiem, a przecież sam Karol Darwin był przecież bardzo głęboko wierzącym chrześcijaninem. Tak że to obrosło jakimiś strasznymi nieporozumieniami.