Atencjuszem nie jestem

Poniższa rozmowa jest fragmentem książki „Ziemkiewicz”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarna Skrzynka

WIKTOR ŚWIETLIK: Dobrze znasz Janusza Korwin-Mikkego?

RAFAŁ A. ZIEMKIEWICZ: Zdecydowanie. Jak zły szeląg. W każdym razie najlepiej ze wszystkich polityków, których znam.

A utrzymujecie kontakt?

Nie. Od lat on nie ma czasu i ja też nie. W ogóle mało towarzyski jestem. Pewnie część ludzi uważa mnie za niesympatycznego, a co najmniej nadętego i wywyższającego się. A ja nie mam zamiaru się wywyższać. Po prostu cały czas gdzieś gonię, a jak już mi sił zabraknie, to padam i leżę. Nie mam kiedy podtrzymywać relacji.

Nie brakuje ci znajomości?

Nie. Sam sobie radzę emocjonalnie. Poza najbliższą rodziną, którą muszę mieć przy sobie, nie potrzebuję wielkiego kręgu. Obawiam się, że to odbywa się trochę ze szkodą dla Oli. Ona bardziej lubi przyjaciół, towarzystwo, krąg znajomych. Jak wyszła za mnie, to środowisko aktorskie, strasznie czerwone, w większości dość szybko się od niej poodsuwało. Ola przyznaje, że może to i lepiej, bo skoro się tak zachowali, to w gruncie rzeczy nie byli warci przyjaźni.