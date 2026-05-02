Wynajem mieszkań w Polsce. Ceny spadają, ale jest inny problem

Obecną sytuację na rynku wynajmu mieszkań w Polsce ukazuje raport Grupy Morizon-Gratka.

Spadek cen najmu mieszkań. Jest jednak inny problem

Wynika z niego, że w marcu bieżącego roku w sześciu analizowanych miastach średnie stawki czynszu netto spadły w większości segmentów. Kiedy porównano ceny z danymi ze stycznia okazało się, że wynajęcie kawalerki potaniało o 4,8 proc. Wyjątkiem był tu Gdańsk, gdzie ceny pozostały na dotychczasowym poziomie, czyli 2,3 tys. zł za miesiąc. Spadki odnotowano również w przypadku mieszkań dwupokojowych, których wynajem jest tańszy o ok. 3 proc. Jedynie w Poznaniu ceny nie uległy zmianie i wynoszą 2,4 tys. zł miesięcznie. Obniżki odnotowano także w przypadku większych, trzypokojowych lokali. W takich miastach jak Kraków, Wrocław czy Łódź są one niewielkie, bo wynoszą zaledwie 1 proc., jednak już w Gdańsku taki lokal można wynająć taniej o około 5 proc., co przekłada się na 200 zł miesięcznie. W Poznaniu ceny pozostały bez zmian. W stolicy z kolei zaobserwowano niewielki wzrost, o 1,1 proc., a więc około 50 zł miesięcznie. Obecnie w Warszawie mieszkanie 3-pokojowe można wynająć za 4,8 tys. zł za miesiąc.

Eksperci zwracają uwagę, że podane spadki cen mieszkań dotyczą cen wywoławczych. Te zaś, w przypadku ograniczonego zainteresowania są często później negocjowane podczas bezpośrednich rozmów najemcy z właścicielem mieszkania.

W raporcie wskazano również, na coraz bardziej powszechną praktykę publikowania ofert z podanym czynszem netto. Chodzi tu jedynie o kwotę należą właścicielowi, do której następnie doliczane są opłaty administracyjne i koszty mediów. Te ostatnie systematycznie rosną. W efekcie, mimo spadku czynszów netto, całkowite koszty najmu mieszkań utrzymują się na zbliżonym poziomie.

Najem coraz mniej opłacalny?

Z analizy płynie również jeszcze jeden wniosek. Chodzi o fakt, że przychód właściciela zarówno nominalnie jak i realnie maleje na skutek inflacji. Tym samym spada rentowność inwestycji w najem długoterminowy.

Czytaj też:

