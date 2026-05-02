Japonia otrzyma rosyjską ropę. To efekt ataku USA i Izraela na Iran

O sprawie poinformował w sobotę dziennik "Mainichi", powołując się na japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu.

Japonia zawiesiła zakup rosyjskiej ropy po inwazji na Ukrainę

Japonia w dużej mierze zawiesiła zakupy ropy naftowej od Rosji po inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 roku. Wyjątek USA dla sprzedaży ropy z projektu Sachalin-2, który w dużej mierze produkuje skroplony gaz ziemny, obowiązuje do 18 czerwca.

Decyzja ta jest odpowiedzią na dążenia Japonii do zabezpieczenia alternatywnych dostaw ropy naftowej po tym, jak wojna USA i Izraela z Iranem w dużej mierze odcięła import z Zatoki Perskiej, głównego źródła ropy dla Tokio przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Rosyjska państwowa spółka gazowa Gazprom jest większościowym udziałowcem w projekcie naftowo-gazowym Sachalin-2, w którym uczestniczą japońskie domy handlowe Mitsui Mitsubishi również mają udziały.

Dziennik "Mainichi", powołując się na urzędnika METI, poinformował, że ładunek ma dotrzeć do prefektury Ehime w zachodniej Japonii. Japonia zabezpieczyła również dostawy ze Stanów Zjednoczonych i z miejsc docelowych omijających w dużej mierze zamkniętą cieśninę Ormuz.

Taiyo Oil i METI nie odpowiedziały natychmiast na prośbę agencji Reuters o komentarz.

Japonia sprowadzała ropę przez cieśninę Ormuz

Przed atakiem USA i Izraela na Iran Japonia sprowadzała przez cieśninę Ormuz ponad 90 proc. importu ropy naftowej i około 11 proc. dostaw skroplonego gazu ziemnego.

Przed wojną na Biskim Wschodzie przez cieśninę Ormuz transportowano około 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej i 25 proc. LNG

Takich danych nikt się nie spodziewał. Inflacja w USA eksplodowałaCzytaj też:

Rząd podał ceny paliw na majówkę. Znaczny wzrost