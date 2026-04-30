Rząd podał ceny paliw na majówkę. Znaczny wzrost

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, w czasie weekendu majowego (1-3 maja), a także w poniedziałek (4 maja) droższe będzie tankowanie wszystkich rodzajów paliw.

W czwartek (30 kwietnia) maksymalna cena dla benzyny 95 wynosi 6,28 zł/l, dla benzyny 98 – 6,77 zł/l, a dla oleju napędowego – 7,14 zł/l.

VAT i akcyza w dół. Nowe maksymalne ceny paliw

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy).

Zgodnie z przepisami, minister energii będzie codziennie publikował maksymalne stawki. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Szef ME ustala pułap cenowy na podstawie algorytmu, na który składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr.

Pakiet CPN ma ulżyć kierowcom, także w czasie majówki

Regulacje zostały przyjęte w ekspresowym tempie przez Sejm i Senat, a następnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Według premiera Donalda Tuska, pakiet CPN obniży ceny paliw na stacjach o ok. 1,2 zł na litrze, a kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku.

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową.

Po fiasku amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie, prezydent USA Donald Trump ogłosił całkowitą blokadę morską Iranu. W nocy z wtorku na środę (22 kwietnia) minęło dwutygodniowe zawieszenie broni, które Trump przedłużył na czas nieokreślony, zapowiadając jednocześnie utrzymanie blokady irańskich portów.

W poniedziałek (27 kwietnia) minister finansów Andrzej Domański podjął decyzję o przedłużeniu obniżonych stawek VAT i akcyzy na niektóre paliwa do 15 maja.

