Putin na szczycie G20? W sondażu zapytano, czy Polska powinna zrezygnować z udziału

„USA nie wykluczają udziału Władimira Putina w grudniowym szczycie G20 w Miami. Trump stwierdził, że jego przyjazd byłby »bardzo pomocny«. Czy Polska powinna zrezygnować z udziału, jeśli Putin weźmie w nim udział” – takie pytanie zadano ankietowanym w najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Zgodnie z wynikami sondażu, Polacy mimo wszystko stawiają na obecność na szczycie G20. Łącznie 55,6 proc. respondentów uważa, że Polska nie powinna rezygnować z udziału w szczycie – 31,4 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", zaś 24,2 proc. – "zdecydowanie nie".

Przeciwnego zdania jest 33,9 proc. – z czego 20,7 proc. uważa, że Polska "zdecydowanie" powinna zrezygnować z udziału w szczycie G20, jeśli Putin weźmie w nim udział, zaś 13,2 proc. uważa, że "raczej" powinna.

10,5 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Putin weźmie udział w szczycie G20?

"Washington Post" napisał kilka dni temu, powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, że Donald Trump zamierza zaprosić rosyjskiego przywódcę na szczyt G20, który ma odbyć się w grudniu w Miami na Florydzie.

Donald Trump powiedział dziennikarzom w Gabinecie Owalnym, że nie wie nic o tym zaproszeniu. Podkreślił, że jest otwarty na rozmowy z każdym.

– Gdyby Putin przybył, to zapewne byłoby bardzo pomocne – mówił.

Prezydent USA podkreślił, że wątpi jednak, aby tak się stało.

Rosyjski przywódca ścigany jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK). USA nie są stroną Statutu Rzymskiego, na mocy którego powołano w 2002 roku MTK. W sierpniu ubiegłego roku Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem na Alasce.

USA sprawują w tym roku przewodnictwo w G20. Donald Trump będzie gospodarzem szczytu liderów w dniach 14-15 grudnia 2026 roku w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie. Na początku września ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki poinformował podczas wizyty w Waszyngtonie, że Donald Trump zaprosił go na szczyt.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 24-26 kwietnia 2026 roku metodą CATI & CAWI na próbie 1000 osób.

Czytaj też:

