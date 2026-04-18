Dramat olimpijczyka. 100 tys. zł utknęło w Zondacrypto

Zawodnik przekazał, że nagroda widnieje już na jego koncie w aplikacji kryptowalutowej, jednak po zleceniu wypłaty pieniądze nadal nie zostały przelane. – Otrzymałem zapewnienie, że do końca kwietnia środki zostaną wypłacone. Na razie widzę komunikat, że są w transferze – poinformował.

Damian Żurek należy do grupy sportowców nagrodzonych za wyniki podczas zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Łącznie Zondacrypto ma do wypłaty olimpijczykom ok. 1,35 mln zł w tokenach.

Sportowiec przyznał, że środki planował przeznaczyć m.in. na zakup mieszkania i obecna sytuacja jest dla niego trudna, ponieważ nie ma alternatywnego planu finansowego

Sprawa wpisuje się w szersze doniesienia o problemach z wypłatami środków z platformy Zondacrypto, zgłaszanych przez użytkowników i partnerów firmy.

Premier Donald Tusk powiedział w piątek (17 kwietnia), że w sprawie giełdy Zondacrypto poszkodowanych może być ok. 30 tys. osób. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura. Według śledczych, łączna wysokość szkód wynosi ok. 350 mln zł.

Do Zondacrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów o wartości ponad 300 mln dol., ale – jak poinformował prezes giełdy Przemysław Kral – klucze do nich ma zaginiony w marcu 2022 r. Sylwester Suszek, nazywany "królem kryptowalut".