Gdzie są granice?

Konrad Berkowicz z flagą Izraela ze swastyką

Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak” – tymi słowami Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji, poprzedził zaprezentowanie na trybunie sejmowej swojej wersji flagi Izraela.

Zamiast gwiazdy Dawida w jej centrum umieścił hitlerowską swastykę. Swoją „demonstrację” Berkowicz tłumaczył swoim sprzeciwem wobec brutalności ekipy Beniamina Netanjahu w konfrontacji z sąsiadami.