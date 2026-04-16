Zajączkowska-Hernik uderza w Mentzena: Narracja wygodna, ale nieprawdziwa

W marcu Ewa Zajączkowska-Hernik poinformowała, że podjęła decyzję o zmianie frakcji w Parlamencie Europejskim. Europosłanka opuściła szeregi Europy Suwerennych Narodów i dołączyła do grupy Patrioci dla Europy. Konsekwencją tej decyzji było "samowykluczenie" z Nowej Nadziei. Tak obecną sytuację polityk przedstawił przynajmniej rzecznik tej partii Wojciech Machulski, gdyż sama zainteresowana widzi tę sytuację zupełnie inaczej.

Zajączkowska-Hernik: Narracja wygodna, ale nieprawdziwa

W rozmowie z Kanałem Zero polityk przyznaje, że to, co się wydarzyło w Nowej Nadziei, jest związane z jej przejściem w Parlamencie Europejskim do grupy Patriotów dla Europy.

– Patrioci dla Europy to grupa złożona z liderów prawicowych ugrupowań, którzy albo rządzili, albo rządzą, współrządzą, albo pretendują do rządzenia. Więc jakby doświadczenie, którego można pobierać z Patriotów dla Europy jest ogromne. Dlatego podjęłam taki krok i to spowodowało, że zostałam usunięta z Nowej Nadziei – tłumaczy.

Jak zapewnia, rozstanie z partią Mentzena nie nastąpiło jednak z jej decyzji, ale było wynikiem dłuższego procesu, który nabrał siły po wyborach prezydenckich.

– Powiem tak, od wyborów prezydenckich działo się dużo, czy miało miejsce dużo sytuacji, które powodowały, że ja w nowej nadziei, no cały czas byłam tym szeregowym członkiem, też nie pretendowałam do jakichś wysokich stanowisk partyjnych, no ale gdzieś tam byłam cały czas tym szeregowym członkiem – mówiła.

– W wielu akcjach nie brałam udziału, natomiast narracja o tym, że dokonałam samowykreślenia, panie redaktorze, ja wiem, że ona jest wygodna, ale ona jest nieprawdziwa – dodała.

Jak twierdzi, statut Nowej Nadziei analizowali prawnicy. Ich zdaniem nie ma takiej formuły jak samowykreślenie członka partii. – Więc doprecyzujmy, ja zostałam wykreślona z listy członków partii Nowa Nadzieja – podkreśliła.

