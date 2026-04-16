Transfer z PiS do Konfederacji. Znany radny dołącza do Ruchu Narodowego

W czwartek radny Rady Miasta Warszawa, Maciej Binkowski, dołączył do Konfederacji Ruchu Narodowego. Do tej pory Maciej Binkowski był radnym PiS.

Tym samym do Konfederacji Ruchu Narodowego dołączył pierwszy radny na poziomie miasta wojewódzkiego w Polsce.

"Chcemy rozbić układy i duopole na poziomie samorządowym. Do tego potrzebni są radni, nie czekamy do kolejnych wyborów. Proces musi się rozpocząć" – napisał na platformie X Krzysztof Mulawa, poseł Konfederacji.

Maciej Binkowski został wybrany na radnego miasta stołecznego Warszawa z list PiS z okręgu wyborczego numer 4 (dzielnica Wola).

W Radzie Miasta zasiada w komisjach: Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Infrastruktury i Inwestycji oraz Zdrowia. Funkcję wiceprzewodniczącego pełni w Komisji Zdrowia oraz Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

Kim jest Maciej Binkowski?

Maciej Binkowski z wykształcenia jest magistrem prawa cywilnego i kanonicznego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie administracji rządowej i samorządowej oraz kontroli instytucji publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zawodowo związany był z tematyką bezpieczeństwa zdrowia publicznego, obecnie specjalista w dziedzinie planowania, organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorowej komunikacji publicznej w Polsce.

W latach 2014-2018 był radnym dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Zasiadał w tym czasie w Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości, Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Rewizyjnej.

Od 2018 roku nieprzerwanie jest radnym m.st. Warszawy.

