Legalizacja nielegalnych imigrantów. Bryłka: Kpią z bezpieczeństwa Europejczyków

Polska europoseł do Parlamentu Europejskiego odniosła się do decyzji rządu w Madrycie, który oficjalnie zainicjował zapowiadany wcześniej proces legalizacji nielegalnych imigrantów.

Bryłka: Trzeba deportować, nie zapraszać

"Socjalistyczny rząd Hiszpanii właśnie legalizuje pobyt pół miliona nielegalnych imigrantów, a w procesie łączenia rodzin ta liczba może wzrosnąć nawet dwukrotnie" – zwróciła uwagę eurodeputowana. "To oznacza, że mogą oni nieskrępowanie poruszać się i osiedlać w dowolnym miejscu w Europie. Rządy lewicy doprowadzają do upadku strefy Schengen i kpią z bezpieczeństwa Europejczyków. Nie dość, że Hiszpania na mocy Paktu Migracyjnego w majestacie prawa ma przerzucać nielegalnych imigrantów do innych państw, to jeszcze legalizuje ich pobyt. W ten sposób prowokuje do szturmu kolejnej fali imigracji z Afryki. Tych ludzi trzeba z Europy deportować, a nie ich tutaj zapraszać!" – podkreśliła Bryłka.

Sanchez: Ponownie, czuję dumę z bycia Hiszpanem

We wtorek premier Pedro Sanchez ogłosił, że tego dnia rada ministrów zatwierdza dekret inicjujący wdrożenie tej decyzji do porządku prawnego państwa. Polityk napisał, że mowa jest o osobach, które przebywają w Hiszpanii pozostając "w sytuacji nieregularnej".

Jego zdaniem jest to "akt normalizacji, uznania rzeczywistości niemal pół miliona osób, które już są częścią naszego codziennego życia. I także akt sprawiedliwości oraz konieczność". "Uznajemy prawa, ale także wymagamy obowiązków. Aby ci, którzy już są częścią naszego dnia codziennego, czynili to na równych warunkach, przyczyniając się do utrzymania naszego kraju i naszego modelu współżycia" – dodał Sanchez. "Dziś, ponownie, czuję dumę z bycia Hiszpanem" – zakończył swój wpis.

Poseł przyznała: Chodzi o podmianę populacji i głosy dla lewicy

Przypomnijmy, że w trakcie wystąpienia w Saragossie w lutym tego roku polityk skrajnie lewicowej, proimigracyjnej partii Podemos Irene Montero otwarcie przyznała, jaki jest cel tego przedsięwzięcia. Wskazała, że kolejnym krokiem powinno być nadaniem im hiszpańskiego obywatelstwa i zmiana prawa tak, aby mogli uczestniczyć w wyborach.

– Oby teoria podmiany populacji się ziściła! Mam nadzieję, że uda nam się pozbyć z tego kraju faszystów i rasistów za pomocą migrantów i ciężko pracujących ludzi – krzyczała Montero. W swoim wystąpieniu mocno skrytykowała partie prawicowe, w tym Vox i jej lidera Santiago Abascala, określając ich retorykę jako "rasistowską" i "anty-migracyjną".

