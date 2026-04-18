Strzelanina w Kijowie. Są zabici i ranni

Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do ludzi, a następnie zabarykadował się w supermarkecie, gdzie wziął zakładników – poinformowały ukraińskie władze.

Mer stolicy Witalij Kliczko przekazał, że wśród rannych jest dziecko, a poszkodowani trafili do szpitali. Policja rozpoczęła specjalną operację, aby zatrzymać napastnika.

Szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko powiadomił, że sprawca został zlikwidowany podczas szturmu oddziału specjalnego na sklep, w którym się ukrywał. Według służb mężczyzna wcześniej strzelał do policjantów.

Według najnowszych informacji przekazanych przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zginęło pięć osób, a dziesięć zostało rannych.

Prokurator generalny Rusłan Krawczenko poinformował, że napastnikiem był 58-letni mieszkaniec Moskwy.

Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez służby.