Miliony dolarów na zniszczenie PiS? Mocne słowa pod adresem Sorosa i Obamy

Magazyn "Forbes" opublikował zestawienie "25 najlepszych filantropów Ameryki". Miliarder George Soros znalazł się na piątym miejscu tego rankingu. Dziennikarze wskazali, że jego fundacja Open Society (obecnie przewodzi jej syn Sorosa – Alex) przekazała w 2024 roku ponad miliard dolarów dla organizacji, które walczą o "sprawiedliwość i prawa człowieka". 7 mln dolarów trafiło do Fundacji Baracka Obamy.

"Przez całe życie mój ojciec przeznaczył zdecydowaną większość swojego majątku na promowanie sprawiedliwości, równości, praw człowieka i praktyk demokratycznych na całym świecie. Praca ma znaczenie. Praca trwa" – napisał Alex Soros.

Do jego wpisu odniósł się Mike Benz. "Wow. Cóż za filantropia. Dałeś 7 milionów dolarów Barackowi Obamie, żeby jego fundacja mogła obalić stabilne rządy w Polsce i na Węgrzech, z korzyścią dla jego korporacyjnych darczyńców z Microsoftu" – napisał szef Foundation for Freedom Online.

Benz stwierdził, że to jednak kropla w morzu, a prawdziwa kwota przekazana na obalenie rządów w Polsce i na Węgrzech była wielokrotnie wyższa.

"Microsoft + Bill Gates + Steve Ballmer przekazali Fundacji Obamy ponad 100 milionów dolarów, aby zniszczyć prawicowo-populistyczną partię w Polsce. Z kolei Microsoft może zarobić dziesiątki miliardów dolarów, jeśli ta zmiana reżimu pod wodzą Obamy okaże się sukcesem. Cóż za filantropia!" – stwierdził.

Trump nazwał Sorosów psychopatami

Działalność Sorosa budzi olbrzymie kontrowersje nie tylko w Polsce. Kilka miesięcy temu wpisie na swojej platformie Truth Social prezydent USA wezwał do postawienia Sorosa oraz jego syna Alexa przed sądem, zarzucając im wspieranie "gwałtownych protestów" w całym kraju. "George Soros i jego radykalnie lewicowy syn Alex powinni zostać oskarżeni na podstawie ustawy RICO" – napisał Trump, odnosząc się do amerykańskiego prawa wykorzystywanego zwykle w walce z przestępczością zorganizowaną. "Nie pozwolimy tym szaleńcom dłużej rozwalać Ameryki, nie dając jej nawet szansy na odetchnięcie i bycie wolną. Soros i jego grupa psychopatów wyrządzili naszemu krajowi ogromne szkody! Uważajcie, obserwujemy was!" – przekazał prezydent USA w mediach społecznościowych.

Atak Trumpa jest odpowiedzią na doniesienia prawicowych amerykańskich mediów, które twierdzą, że Open Society Foundations – fundacja stworzona przez Sorosa i obecnie zarządzana przez jego syna – miała finansować protesty przeciwko decyzjom administracji Trumpa, m.in. w związku z rozmieszczeniem wojsk w Waszyngtonie.

