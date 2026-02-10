"Nie szanują siebie i Polski". Rzecznik rządu o PiS

Decyzję o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Sejmu przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose.

"Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem" — napisał na platformie X amerykański dyplomata.

PiS chce niejawnego posiedzenia ws. Czarzastego

Po ogłoszeniu decyzji PiS domagał się zwołania niejawnego posiedzenia Sejmu ws. Włodzimierza Czarzastego. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego na zorganizowanej 6 lutego br. konferencji prasowej odnieśli się do artykułu "Gazety Polskiej", który – jak podkreślił Mariusz Błaszczak – opisuje "niebezpieczne związki małżeństwa Czarzastych".

– Jakie działania powinien niezwłocznie podjąć marszałek Czarzasty? Powinien wypełnić ankietę (…), która stanowi podstawę do tego, żeby służby specjalne mogły zbadać to, czy daje gwarancję dostępu do informacji niejawnych – powiedział szef klubu PiS. – Jeśli tej ankiety nie wypełnia, to znaczy, że próbuje zamieść sprawę pod dywan, że próbuje ten problem (...) zepchnąć na margines. Nie pozwolimy na to – dodał.

Błaszczak podkreślił, że PiS domaga się posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym, na którym sprawy opisane w publikacji "Gazety Polskiej" zostałyby wyjaśnione.

Szłapka: Musimy się szanować

Sytuację skomentował we wtorek na antenie radia RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Myślę, że tutaj najlepszym komentarzem jest to, że po prostu musimy się szanować w relacjach między naszymi partnerami, ale też sami. Myślę, że bardzo wielu polityków PiS nie szanuje siebie i Polski – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

Na pytanie, czy Pałac Kultury i Nauki w Warszawie powinien nosić imię Donalda Trumpa, Szłapka odpowiedział: "Nie".

– Myślę, że to pytanie jest żartem. Bardzo zresztą nawiązującym chyba do tych wystąpień pana Najmana, które się ostatnio pojawiły. Nie popieram takiego rozwiązania – podkreślił rzecznik rządu.

